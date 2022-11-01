Суд у Москві оштрафував «Вікіпедію» за «брехню» про війну в Україні

Роскомнадзор вніс Wikimedia Foundation до списку іноземних осіб, що здійснюють діяльність на території РФ

Московський суд оштрафував американський фонд Wikimedia, якому належить «Вікіпедія», на 2 млн рублів. Приводом стало публікування «фейків» про війну в Україні. Про це повідомляють росЗМІ.

19 травня Роскомнадзор вніс Wikimedia Foundation, якій належить онлайн-енциклопедія, до списку іноземних осіб, що здійснюють діяльність на території РФ. За указом Роскомнадзору, фондація мала відкрити у країні своє представництво і виконати ряд інших умов. За невиконання, уряд мав право застосувати обмежувальні заходи, аж до часткового або повного блокування ресурсу в Росії.

20 травня Роскомнадзор почав вимагати від «Вікіпедії» видалити два матеріали, розміщені в англомовній версії ресурсу. За заявою установи, статті містять недостовірну інформацію про проведення так званої спеціальної військової операції РФ в Україні.

Нагадаємо, у червні редактору та одному з авторів «Вікіпедії» Марку Бернштейну винесли у Білорусі вирок через внесення правок до статті про війну Росії проти України. Чоловіку присудили три роки «домашньої хімії» за «грубе порушення громадського порядку».

Раніше повідомлялося, що українська «Вікіпедія» наздоганяє російську за кількістю переглядів, тоді як популярність російської онлайн-енциклопедії падає рекордними темпами.