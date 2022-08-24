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Росіяни осоромилися із запуском аналога «Вікіпедії»

Надія Клочко
glavcom.ua
Росіяни осоромилися із запуском аналога «Вікіпедії»
Запуск аналога «Вікіпедії» у Росії виявився невдалим
фото з відкритих джерел

Автори проєкту намагалися запустити «ідеологічно правильну» версію електронної енциклопедії

У Росії створили нову онлайн-енциклопедію – «Руніверсаліс», яка мала б стати альтернативою «Вікіпедії». Однак нова енциклопедія перестала працювати буквально через декілька годин після запуску. 

Зазначимо, автори проєкту раніше заявили, що вони були редакторами й адміністраторами «Вікіпедії», але вирішили порвати з проєктом, оскільки він «перестав відповідати критеріям нейтральної та загальнодоступної енциклопедії». При цьому вони не приховують, що спираються на матеріали та напрацювання «Вікіпедії», оскільки «вважають змістовну частину «РуВікі» надбанням всього рунету, а не власністю приватного американського фонду».

За словами авторів проєкту, його сервери розташовані у Росії. Вони наголошують, що мають намір дотримуватись вимог російських, а не американських законів. Також «замінник Вікіпедії» буде просувати кремлівську пропаганду щодо війни в Україні та дотримувати «традиційних цінностей».

«Тобто, крім того, що «Руніверсал» виконує закони Росії, а не США (а це, зокрема, означає, що в статтях не буде фейкових нісенітниць про те, що відбувається в Україні), у проєкті задекларовано пріоритет традиційних цінностей. На практиці це означає, що для опису, наприклад, гомосексуалізму редактори виходитимуть не з того, що записано в західних наукових журналах, що піддалися тиску ЛГБТ-лобі, а з традиційних уявлень про стосунки між чоловічою та жіночою статтю», – йдеться у заяві.

Інтерфейс сайту майже повністю скопійовано з «Вікіпедії», на нього завантажено понад 8 тис. статей, у той час як в оригінальній енциклопедії їх понад 1,8 млн.

На стартовій сторінці розміщено блок новин, і матеріали у ньому подаються лише з позиції російської пропаганди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що термін «рашизм» з’явився у вільній інтернет-енциклопедії «Вікіпедія», що викликало обурення у росіян. 

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Теги: росія пропаганда

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