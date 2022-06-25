Редактора «Вікіпедії» з Білорусі засудили за статті про війну в Україні

Марк Бернштейн – автор понад 200 тис. правок та безлічі статей віртуальної енциклопедії

Редактору та одному з авторів Вікіпедії Марку Бернштейну винесли у Білорусі вирок через внесення правок до статті про війну Росії проти України. Чоловіку присудили три роки «домашньої хімії» за «грубе порушення громадського порядку», повідомляє «Медіазона» з посиланням на родичів активіста.

У вироках використовується формулювання «домашня хімія» означає фактично домашній арешт, без направлення обвинуваченого у виправну установу відкритого типу. Бернштейна, зважаючи на це, звільнили в залі суду. Засуджений перебуває під постійним контролем міліції.

«Я на волі. Здоровий фізично і психічно. Дякую всім за підтримку», – прокоментував він.

Варто зазначити, що затриманий ще 11 березня Марк Бернштейн входить до списку топ-50 редакторів російськомовної «Вікіпедії», автор понад 200 тис. правок та безлічі статей.

Правозахисні організації визнали активіста політв'язнем.

Офіційна спільнота «Вікіпедії» на тлі цього резонансного випадку рекомендувала редакторам на території РФ та Білорусі вживати додаткових заходів при внесенні правок у віртуальну енциклопедію, зокрема, редагувати тексти з додаткових облікових записів без вказівки особистих даних.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала білоруську правозахисницю: у чому її звинувачують.

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