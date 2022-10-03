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Російська Вікіпедія стрімко втрачає популярність в Україні: зафіксовано антирекорд

Надія Клочко
glavcom.ua
Російська Вікіпедія стрімко втрачає популярність в Україні: зафіксовано антирекорд
Читачі Вікіпедії в Україні дедалі рідше обирають статті російською мовою
фото з відкритих джерел

У вересні російська Вікіпедія втратила в Україні 15 млн переглядів

Українська Вікіпедія наздоганяє російську за кількістю переглядів, тоді як популярність російської онлайн-енциклопедії падає рекордними темпами. Про це MediaSapiens повідомив співзасновник громадської організації «Вікімедіа Україна», активіст у сфері ІТ, освіти і культури Юрій Пероганич.

За словами активіста, частка переглядів російської Вікіпедії з території України впала до 47% (-9%) – було 113 млн, стало 98 млн переглядів (-15 млн). Це рекордне падіння. Частка переглядів української виросла до 38% (+6%) — було 65 млн, стало 80 мільйонів переглядів (+15 мільйонів).

Розрив між російською й українською онлайн-енциклопедіями скоротився з 48 млн у вересні 2021 року до 18 млн переглядів у вересні 2022 року. Таким чином, українська Вікіпедія максимально наблизилася до російської за час спостережень з грудня 2015 року.

За даними експерта, у вересні 2021 року російську Вікіпедію переглядали в 1,74 раза частіше від української, а у вересні 2022 року — в 1,23 раза частіше. Це також є рекордним значенням.

Загалом популярність української Вікіпедії зростає у всьому світі. Так, кількість переглядів статей в українській Вікіпедії відусюди за вересень склало 96,9 мільйона, що на 34% більше ніж у цей місяць рік тому.

Російська Вікіпедія стрімко втрачає популярність в Україні: зафіксовано антирекорд фото 1

Юрій Пероганич додав, що загалом в Україні зростає популярність Вікіпедії усіма мовами. За рік (з вересня 2021-го) кількість переглядів Вікіпедії усіма мовами виросла в Україні з 203 до 209 мільйонів переглядів (+3%). Частка англійської виросла до 8,6% (+1,2%) — було 15 млн, стало 18 млн переглядів. Частка всіх інших виросла до 6,2% (+1,3%) — було 10, стало 13 млн переглядів.

Як зазначив Юрій Пероганич, в українському суспільстві тривають глибинні процеси звільнення від колоніальної залежності, що проявляються у все більшій довірі до україномовних джерел.

«Незворотність і швидкість цих процесів залежить від успіхів наших збройних сил і гуманітарної політики держави», – вважає він.

Нагадаємо, українська Вікіпедія зафіксувала 107 мільйонів відвідувачів у квітні 2022 року. Це був рекордний результат, він на 18% більший, ніж у квітні торік. 

 

Теги: інтернет Україна росія

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