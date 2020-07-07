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    Думки вголос

    Росія працює над тим, щоб захопити Україну без великого військового наступу

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Росія працює над тим, щоб захопити Україну без великого військового наступу

    Мета Росії - повний контроль над Україною, якій відводиться роль колонії

    Мовою оригіналу

    За разговорами о возможном большом наступлении российских войск под предлогом возобновления подачи воды в Крым, мы упускаем очень много важных деталей. Важных настолько, что иногда подогрев этой темы выглядит информационной операцией. Любой фокусник вам скажет, что секрет не в ловкости рук и не в технических приспособлениях. Главное – в нужный момент отвлечь внимание зрителей от главного. Очень похоже, что именно это сейчас и происходит.

    Ключевой тезис – Москва не отказалась от главной задачи, про которую Путин говорит практически прямым текстом. Их цель – полный контроль над Украиной, которой отводится роль колонии. И способов кроме военного тут хватает. Я коротко их перечислю и вы сами сможете оценить, что и как происходит. Кремль это спрут у которого много щупальцев.

    Первое – экономическая зависимость. То есть максимально привязать украинскую экономику к сферам, на которые может влиять Москва. Борьба за рынки путем демпинга, подсаживание целых украинских отраслей на дешевый импорт российского сырья или готовой продукции. Пример – ситуация на рынке удобрений. Россия снабжает дешевым газом не только своих производителей, но и целый ряд предприятий в других странах, в том числе и в ЕС. Ряд предприятий принадлежат российскому бизнесу, другие по целому ряду причин соглашаются играть в этом оркестре. Главное – с любой стороны зайти на украинский рынок и выдавить с него украинскую продукцию. Остановить предприятия.

    Второе – энергетическая зависимость. Очень похоже на первое щупальце, но при узости сегмента не менее опасное. Помните вечное торжественное закручивание газового вентиля 1 января каждого года в прямом эфире российских телеканалов? Сейчас тоже самое происходит в энергетике. Дешевый уголь с Кузбасса, дешевая электроэнергия из РФ. За ценой Москва не постоит и молча пойдет на любые убытки. Будет делать все очень постепенно, успокаивая украинцев маленькими объемами на старте. Главное, получить в свои руки рубильник украинской энергетики. И тогда можно диктовать все. От цен до политики. Отключение света в современном городе гораздо страшнее отключения газа. Это коллапс всего – от управления до водоснабжения.

    Третье щупальце автоматически формируется из первых двух. Создание кризиса в экономике, остановка украинских шахт, предприятий химпрома, ТЭС и АЭС, снижение загрузки всех смежных отраслей. Цель – вызвать в Украине социально-экономический кризис. Очень просто – сокращение рабочих мест, снижение поступлений в бюджет и Пенсионный фонд быстро сделает украинцев бедными и социально незащищенными. Ну и гривну можно обвалить попутно, подлив масла в огонь. Остановившиеся предприятия можно скупить за бесценок (если потребуется – можно сделать это под маской европейских компаний). Распилить их на металл или просто добить, навсегда избавив себя от конкурентов в нужных отраслях. Так часто делали в девяностых, многие помнят.

    Четвертое щупальце строится на успешной реализации третьего. Кризис в экономике и нищета позволяют на полную мощь развернуть пропагандистскую машину внутри Украины. Про несостоявшееся государство для одних ушей. Про некомпетентную власть для других. Про необходимость восстанавливать экономические связи с Россией, потому что иначе голод и безработица. И под этим соусом приводить к власти своих политиков. Доведенное до нищеты население сопротивляться будет не слишком активно. А денег на украинскую пропаганду и оборону у нас не будет – их заберет третье щупальце.

    Вот так все просто. Тлеющий вооруженный конфликт тоже будет продолжен, как фактор давления на экономику и психику. Все эти щупальца делятся на мелкие и сегментарные, используются последовательно и параллельно. Например, еще до захвата промышленности и энергетики пропаганду уже можно использовать на полную катушку. Главное – это все работает на общую цель. С разной степенью эффективности в разные периоды времени, дополняя друг друга. Это уже работает. Или вы не заметили? Захватить Украину без большого военного наступления вполне реально. Они над этим работают. Уже работают.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЄС Крим Росія Донбас війна Путін
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