Обшуки ФСБ у кримських татар: Нацполіція відкрила справу



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Обшуки у кримський татар 7 липня Фото: Кримська солідарність

7 липня представники ФСБ увірвалися до помешкань кримських татар

Слідче управління Національної поліції України в Криму відкрило кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків у будинках кримських татар.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в АР Крим і Севастополі.

Як відомо, вранці 7 липня в декількох районах тимчасово окупованого Криму представники ФСБ Росії провели ряд незаконних обшуків у помешканнях громадян України.

Під час обшуків було затримано шістьох людей.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України.

Процесуальне керівництво у вказаній справі здійснює Прокуратура Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оприлюднив доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму. Доповідь охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року.