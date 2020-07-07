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    Кримінал

    Обшуки ФСБ у кримських татар: Нацполіція відкрила справу

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    Обшуки у кримський татар 7 липня - Обшуки ФСБ у кримських татар: Нацполіція відкрила справу
    Обшуки у кримський татар 7 липня
    Фото: Кримська солідарність

    7 липня представники ФСБ увірвалися до помешкань кримських татар

    Слідче управління Національної поліції України в Криму відкрило кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків у будинках кримських татар.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в АР Крим і Севастополі.

    Як відомо, вранці 7 липня в декількох районах тимчасово окупованого Криму представники ФСБ Росії провели ряд незаконних обшуків у помешканнях громадян України.

    Під час обшуків було затримано шістьох людей.

    За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України.

    Процесуальне керівництво у вказаній справі здійснює Прокуратура Автономної Республіки Крим.

    Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оприлюднив доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму. Доповідь охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року.

    Національна поліція України Крим кримські татари прокуратура кримінал ФСБ
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