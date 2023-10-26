Суд у Швеції ухвалив рішення щодо підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

Скворцову, який має подвійне громадянство РФ та Швеції, в серпні було пред'явлено звинувачення у незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та США

Суд у Швеції зняв з росіянина Сергія Скворцова звинувачення у шпигунстві на користь Росії та в незаконній передачі сучасних технологій збройним силам РФ. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що Скворцову, який має подвійне громадянство РФ та Швеції, в серпні було пред'явлено звинувачення у незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та США у 2013-2022 роках.

В обвинувальному висновку стверджувалося, що компанія Скворцова була платформою, яку Росія використовувала для закупівлі технологій у Заходу в обхід санкцій для нарощування військового потенціалу РФ.

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Окружний суд Стокгольма дійшов висновку, що, ведучи свій бізнес, Скворцов, в основному, діяв так, як стверджували прокурори, але їм не вдалося довести, що його дії були рівносильними шпигунству.

«Не було виявлено нічого, крім того, що діяльність була спрямована виключно на придбання технологій, а не на отримання інформації, що могло б бути шпигунством», – йдеться у заяві суду.

Раніше ЗМІ повідомляли, в якій країні ЄС перебуває п'ята частина російських шпигунів.

До слова, нещодавно з’явилась інформація, що головний російський дипломат у ЄС може бути шпигуном.