ЗМІ повідомили, в якій країні ЄС перебуває п'ята частина російських шпигунів

Європейські країни активно протидіють мережі російської розвідки, висилаючи працівників російських посольств

Близько 80 російських шпигунів знаходяться у Швейцарії, що становить приблизно одну п'яту частину від загальної кількості агентів Росії в Європі. Про це повідомляє швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung з посиланням на дані Федеральної розвідувальної служби Швейцарії.

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Європейські країни активно протидіють мережі російської розвідки, висилаючи працівників російських посольств від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Попри це, Швейцарія зберігає традицію нейтралітету та не вдається до висилання агентів. За оцінками розвідувальних служб, які були подані у вересні членам парламенту, у країні наразі працюють близько 80 російських агентів.

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Представник Департаменту закордонних справ Швейцарії, у своєму коментарі для видання NZZ, підкреслив, що уряд країни «не застосовує жодних санкцій у вигляді висилання дипломатів», додавши, що важливо зберегти канали спілкування з Росією.

«Коли Швейцарія вирішує висилити дипломатів, це робиться з міркувань внутрішньої безпеки, і такі випадки не оголошуються публічно», – зазначив співрозмовник.

Міста Женева та Берн завжди приверталі увагу розвідки через своє розташування та присутність міжнародних організацій і компаній. Проблема шпигунства з боку РФ стала актуальною для обговорення серед швейцарських політиків.

«Ці іноземні агенти становлять загрозу для внутрішньої і зовнішньої безпеки Швейцарії», – заявив в інтерв'ю NZZ член Національних зборів Швейцарії (нижньої палати парламенту) Фабіан Моліна.

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Нагадаємо, в Бразилії розпочалось розслідування у зв'язку з появою інформації про те, що російські шпигуни активно використовують паспорти країни.