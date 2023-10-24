Головний російський дипломат у ЄС може бути шпигуном – Spiegel
Бельгійські безпекові структури підозрюють Кирила Логвінова у роботі на Службу зовнішньої розвідки Росії
Керівник представництва Росії при ЄС Кирило Логвінов, який базується у Брюсселі, ймовірно є шпигуном під дипломатичним прикриттям. Про це пише німецьке видання Der Spiegel.
48-річний Логвінов акредитований як дипломат Постійного представництва Росії у Брюсселі з 2018 року. Відколи останній посол Росії при ЄС залишив посаду близько року тому, Логвінов став де-факто головою представництва.
У 2010-2014 роках він працював у російському посольстві у Берліні, проте тоді його не підозрювали як можливого шпигуна, зазначають журналісти.
Der Spiegel, бельгійське видання De Tijd, шведське Expressen, естонське Delfi, литовський мовник LRT, польські VSquare і Frontstory, заснований емігрантами з Росії «Центр Досьє» та словацьке ICJK працюють над спільним проєктом під назвою Espiomats. Його мета – виявити можливих російських шпигунів у ЄС, які діють під дипломатичним прикриттям.
Журналісти Espiomats заявили, що бельгійські безпекові структури підозрюють Логвінова у роботі на Службу зовнішньої розвідки Росії. Бельгія не виключає, що деякі російські «дипломати» так само можуть працювати на Росію та проти ЄС.
Der Spiegel пише, що співрозмовники з безпекових структур не захотіли коментувати, про яку саме діяльність йдеться.
Бельгійська контррозвідка нібито закликала вислати Логвінова з Бельгії, але Європейська служба зовнішніх справ виступила проти, можливо, побоюючись наслідків для своїх дипломатів у Росії.
Віцепрезидент Європарламенту Мартін Гойсік заявив, що його дивує, що Логвінов досі перебуває в ЄС.
«Якщо бельгійські безпекові структури справді рекомендували вислати його, мені дуже цікаво, чому EEAS не зробила цього», – сказав він журналістам.
Раніше ЗМІ повідомляли, в якій країні ЄС перебуває п'ята частина російських шпигунів.
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