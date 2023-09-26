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Боротьба зі шпигунством: Євросоюз зробив Китаю останнє попередження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Боротьба зі шпигунством: Євросоюз зробив Китаю останнє попередження
Європа не в захваті від нових правил Китающодо розвідки та шпигунства
фото з відкритих джерел

Комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс здійснив візит до Китаю та розповів чим загрожують нові правила Китаю у галузі кібербезпеки та розвідки 

Комісар ЄС з торгівлі попередив: китайські правила, що регулюють передачу даних із країни, включаючи перегляд закону про боротьбу зі шпигунством, можуть мати «непередбачені наслідки». Про це пише France-Presse (AFP).

Виступаючи після завершення чотириденної поїздки до Китаю, Валдіс Домбровскіс заявив на пресконференції, що мав «позитивні» контакти з місцевими колегами. На питання AFP, чи обговорював він нещодавно переглянутий закон, який різко розширює китайське визначення шпигунства, єврокомісар відповів, що це питання було порушено в контексті дискусій навколо «ширшої передачі даних та зауважень, пов'язаних із даними».

«Це може бути проблемою системного характеру, і вона може торкнутися всіх компаній, що діють на міжнародному рівні, не лише європейських, а й китайських компаній. Можуть бути непередбачені наслідки», – попередив він.

Китай нещодавно ввів великі нові правила, що охоплюють сфери кібербезпеки, контррозвідки та управління даними, посилаючись на необхідність зміцнення своєї національної безпеки. Проте нові правила занепокоїли деякі іноземні фірми, які не впевнені у тому, як їхнє дотримання вплине на їхні ділові операції у Китаї, зазначає французьке інформагентство.

Цього тижня глава зовнішньоторговельного відомства ЄС знову висловив занепокоєння Брюсселя щодо цих законів, наголосивши, що вони викликають «велике занепокоєння у нашої ділової спільноти».

«Їх двозначність залишає надто багато місця для інтерпретацій», – попередив він.

Домбровскіс також заявив що він порушив питання про зростаючий торговий дефіцит Європи з Китаєм, який, за його словами, досяг 400 мільярдів євро.

«Різке збільшення торговельного дефіциту останніми роками потрапило до заголовків газет і змусило нас придивитися до цього питання. Нам потрібно більше балансу та взаємності у наших економічних відносинах», – зазначив європейський чиновник.

Економічні відносини між Китаєм та ЄС опинилися в центрі уваги цього місяця після того, як блок розпочав розслідування китайських субсидій для своєї галузі електромобілів. Брюссель стверджує, що субсидії Пекіна призвели до недобросовісної конкуренції на європейському ринку.

Нагадаємо, позиція Китаю щодо війни Росії проти України впливає на імідж країни. Про це заявив віцеголова Єврокомісії й комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс повідомляє AFP.

За словами Домбровскіса, позиція Пекіна щодо війни «позначається на іміджі країни не тільки у європейських споживачів, а й серед бізнесу».

«Територіальна цілісність завжди була ключовим принципом міжнародної дипломатії для Китаю. Війна Росії є кричущим порушенням цього принципу. І Китай завжди виступає за те, щоб кожна країна могла вільно обирати свій власний шлях розвитку. Тому нам дуже важко зрозуміти позицію Китаю щодо війни Росії проти України, оскільки вона порушує фундаментальні принципи Китаю», – сказав Домбровскіс.

Зазначимо, Китай після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року відмовився засудити вторгнення Росії в Україну та різко збільшив торгівлю з Москвою в умовах західних санкцій. Пекін висунув так званий «мирний план», що містить розмиті формулювання.

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Теги: Єврокомісар війна Китай шпигун

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