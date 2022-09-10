Суд в Грузії виправдав таксиста, який кинув росіян на перевалі

Росіяни вимагали вимкнути українську музику

У Грузії суд присяжних міста Руставі виправдав таксиста, який кинув двох російських туристів на Гомборському перевалі після того, як між ними виник конфлікт через українську музику. Про це повідомив адвокат водія Іраклій Чомахашвілі, повідомляє «Грузия Online».

Таксист мав доставити туристів із Тбіліського аеропорту до готелю у місті, але дорогою пасажири зажадали від водія вимкнути українську музику.

На цьому ґрунті між ними стався конфлікт. У результаті таксист попрямував у протилежному від міста напрямку, піднявся на Гомборський перевал, де й висадив росіян та поїхав.

Росіяни подали на водія до суду, заявивши, що він викрав їх та незаконно позбавив волі за національною ознакою.

Таксисту загрожував термін від 7 до 10 років ув'язнення.

Однак колегія присяжних постановила, що дії водія таксі не підпадають під 3 частину статті 143 Кримінального кодексу Грузії (Незаконне позбавлення волі щодо двох чи більше осіб). Як заявив адвокат, засідання завершилось із рахунком 12:0.

«Присяжні вважали, що відтворення української пісні для росіян та захист своїх національних інтересів не є злочином! Я хочу подякувати всім! Сьогодні ми від імені народу перемогли російський імперіалізм», – написав Іраклій Чомахашвілі.

Як відомо, Грузія посилила контроль на кордоні для росіян, які в'їжджають до країни. Росіяни почали масово скаржитися на відмови у в'їзді до Грузії.