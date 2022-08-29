Військові із майже 20 країн з'їхалися до Грузії на масштабні навчання

У військових навчаннях на території Грузії візьмуть участь і українські військовослужбовці

У Грузії в понеділок, 29 серпня, стартували спільні зі США багатонаціональні військові навчання Noble Partner 2022 («Гідний партнер 2022»). Про це повідомляє пресслужба грузинського Міноборони.

«Метою навчань є підвищення готовності та сумісності між Грузією, США, регіональними партнерами та союзниками для забезпечення стабільного та безпечного середовища в регіоні Чорного моря», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що у навчаннях візьмуть участь понад 2 400 військовослужбовців із майже 20 держав – Грузії, США, Японії, Швеції, Болгарії, Румунії, Молдови, Греції, Великої Британії, Туреччини, Словаччини, Норвегії, Угорщини, Литви, Азербайджану, Німеччини, Боснії та Герцеговини, Естонії, Польщі. Також у навчаннях братимуть участь військовослужбовці багатонаціональної бригади Литви, Польщі та України.

Церемонія відкриття навчань відбулася на території військової бази у Вазіані, яка знаходиться на околицях грузинської столиці Тбілісі.

Нагадаємо, у Великій Британії тривають навчання українських воїнів, які здійснюються під керівництвом іноземних інструкторів. Навчання мобілізованих українських військових у Британії розпочалося на початку липня. Участь у них беруть військові, які не мають або практично не мають досвіду армійської служби. У програмі навчання, яка триватиме кілька місяців, буде здійснено вишкіл приблизно 10 тис. українських солдатів. У ній беруть участь 1050 британських військових інструкторів.

Також відомо, що Нідерланди приєднаються до навчання українських солдатів у Великій Британії.

Крім того, Швеція вирішила надати інструкторів для навчання українських військових.