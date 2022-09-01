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За грузинським сценарієм: Лавров погрожує Молдові війною

Надія Клочко
glavcom.ua
За грузинським сценарієм: Лавров погрожує Молдові війною
Сергій Лавров виступив із заявою щодо російських «миротворців» у Придністров'ї
фото з відкритих джерел

Очільник російської дипломатії вчергове виступив з погрозами на адресу Молдови

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва буде вважати нападом на РФ будь-які дії, в яких побачить загрозу для своїх «миротворців» у невизнаному Придністров’ї на території Молдови. Про це він сказав під час виступу на заході у Московському державному інституті міжнародних відносин 1 вересня.

«Там (у Придністров’ї) перебувають наші миротворці, там наша група військових, які охороняють найбільші у Європі склади боєприпасів у Колбасній. І всі мають розуміти, що будь-які дії, які будуть створювати загрозу для наших військових, будуть розглядатися згідно з міжнародним правом як напад на РФ, як це було у Південній Осетії, коли на наших миротворців напав Саакашвілі», – заявив Лавров.

Російський міністр також заявив, що у Молдові «насаджують русофобію».

«На жаль, ми бачимо, як керівництво Молдови піддається на загравання з боку Заходу. Провокаційний характер насадження там русофобії очевидний, як і в Україні», – сказав глава МЗС Росії.

Додамо, що 31 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв, що Кремль «захищатиме інтереси російськомовного населення» у Молдові. Лавров нагадав, що Молдова має Придністровський регіон, на території якого діє невизнана Придністровська Молдавська Республіка, а також автономне територіальне утворення Гагаузія, яке «також претендує на особливий статус». 

Зазначимо, що у липні «міністр закордонних справ» невизнаного Придністров’я Віталій Ігнатьєв заявив в інтерв'ю російському виданню, що Тирасполь має намір домагатися незалежності з подальшим приєднанням до Росії. Окуповане Придністров'я, як відомо, ще у 2006 році провело фейковий референдум про приєднання до Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на окупованій території відбулася низка провокацій, в яких режим звинуватив Україну. Користуючись ситуацією, Тирасполь збільшив кількість блок-постів, перешкоджаючи переміщенню населення та криміналізував звернення жителів окупованого Придністров'я до органів юстиції Молдови та міжнародних судових інстанцій.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться. 

Нагадаємо, протягом липня у Молдові прокотилася хвиля фейкових замінувань. Зловмисники повідомили про замінування урядових установ, лікарень та аеропорту. Усі погрози не підтвердилися. Віцепрем'єр-міністр з реінтеграції Республіки Молдова Олег Серебрян заявив, що фейкові мінування адмінбудівель у Молдові разом із заявами Тирасполя про наміри «приєднатися» до РФ викликають в Кишиневі занепокоєння.

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Теги: росія Молдова Сергій Лавров Придністров'я

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