Грузія масово забороняє в’їзд російським туристам

Посилення контролю на кордоні почалося кілька тижнів тому

Щодня заборону на в'їзд отримують кілька десятків росіян

Грузія посилила контроль на кордоні для росіян, які в’їжджають у країну. Громадяни РФ скаржаться на масові відмови у в'їзді. Про це пишуть російські ЗМІ

Щодня заборону на в'їзд отримують кілька десятків росіян.

Обмеження торкнулися громадян РФ незалежно від їхніх обставин і причин в'їзду. За словами директора громадської організації Free Russia Foundation на Південному Кавказі Єгора Куроптева, не має значення ні професія, ні факт проживання в Грузії, ні наявність договору на оренду житла. «Якщо немає документа на проживання, посвідки на проживання, то ніякі інші документи не є гарантією в'їзду до Грузії для російських громадян», – зазначив він.

Таке посилення контролю на кордоні почалося кілька тижнів тому. У ці дні на в'їзді до Грузії «розвертають» по кілька десятків громадян РФ на день.

Майже щодня стали фіксуватися і випадки відмови у в'їзді росіянам із території Туреччини на особистому автотранспорті. Про це повідомляло генконсульство Росії в турецькому місті Трабзон.

З березня по червень 2022 року відмову у в'їзді до Грузії отримали 3036 громадян РФ. Причини цього в МВС Грузії не роз'яснювали.

Відзначається, що шоста частина росіян, які приїхали до Грузії після початку війни в Україні, затрималися в цій країні довше ніж на місяць.

Як повідомлялося, військові із майже 20 країн з'їхалися до Грузії на масштабні навчання.