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Грузія масово забороняє в’їзд російським туристам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Грузія масово забороняє в’їзд російським туристам
Посилення контролю на кордоні почалося кілька тижнів тому
фото з відкритих джерел

Щодня заборону на в'їзд отримують кілька десятків росіян

Грузія посилила контроль на кордоні для росіян, які в’їжджають у країну. Громадяни РФ скаржаться на масові відмови у в'їзді. Про це пишуть російські ЗМІ

Щодня заборону на в'їзд отримують кілька десятків росіян.

Обмеження торкнулися громадян РФ незалежно від їхніх обставин і причин в'їзду. За словами директора громадської організації Free Russia Foundation на Південному Кавказі Єгора Куроптева, не має значення ні професія, ні факт проживання в Грузії, ні наявність договору на оренду житла. «Якщо немає документа на проживання, посвідки на проживання, то ніякі інші документи не є гарантією в'їзду до Грузії для російських громадян», – зазначив він.

Таке посилення контролю на кордоні почалося кілька тижнів тому. У ці дні на в'їзді до Грузії «розвертають» по кілька десятків громадян РФ на день.

Майже щодня стали фіксуватися і випадки відмови у в'їзді росіянам із території Туреччини на особистому автотранспорті. Про це повідомляло генконсульство Росії в турецькому місті Трабзон.

З березня по червень 2022 року відмову у в'їзді до Грузії отримали 3036 громадян РФ. Причини цього в МВС Грузії не роз'яснювали.

Відзначається, що шоста частина росіян, які приїхали до Грузії після початку війни в Україні, затрималися в цій країні довше ніж на місяць.

Як повідомлялося, військові із майже 20 країн з'їхалися до Грузії на масштабні навчання.

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Теги: Грузія кордон росія санкції візи

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