Суд завершив засідання у справі МН17



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Для розгляду справи MH17 судовий комплекс «Схіпхол», розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс «Схіпхол», розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік

У судовому комплексі «Схіпхол», розташованому під Амстердамом, завершилося судове засідання у справі МН17.

Слухання тривали сім годин. Наступні відбудуться 9 червня.

Засідання у справі призначені з 8 червня по 3 липня, але наразі невідомо, чи буде суд відбуватися щодня. Не виключено, що через коронавірус слухання можуть бути перенесені чи скасовані.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді обмежена.

Загалом до процесу було допущено 100 людей. Серед них судді, прокурори, адвокати, родичі загиблих та представники ЗМІ.

Усі охочі могли стежити за процесом за допомогою прямої трансляції. Вона відбувалася двома мовами: нідерландською та англійською.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс «Схіпхол», розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Через коронавірус судові засідання відбулися лише 9, 10 і 23 березня.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування «Бука». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Зазначимо, сьогодні у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі, що проходить в понеділок, 8 червня, заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року сьогодні не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.

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