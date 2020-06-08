Форма стюардів тепер дещо незвична. Саакашвілі опублікував фото з першого авіарейсу Одеса-Київ



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Саакашвілі опублікував фото з першого авіарейсу Одеса-Київ Фото Фейсбук Михайла Саакашвілі

Саакашвілі став пасажиром першого, після послаблення карантину авіарейсу Одеса-Київ

Перший рейс Одеса-Київ після довгої перерви. Як мало потрібно для щастя – життя повертається в нормальне русло. Правда форма стюардів дещо незвична, але навіть ці балахони не здатні приховати всю красу стюардес МАУ. Про це голова Нацради реформ написав у Фейсбук.

«Пасажири фотографувалися один з одним (маски зняли тільки для фото). Але насправді в сучасних літаках повітря набагато безпечніше, ніж в будь-якому іншому виді транспорту», – написав політик.

Нагадаємо, 5 червня, голова виконавчого комітету Нацради реформ Михайло Саакашвілі вже сформував свою команду для Офісу простих рішень. Наразі в ньому працює 17 людей. І щоб новоспечений колектив скоріше згуртувався, колишній президент Грузії зібрав їх у себе вдома за святковим столом.

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