США відмовилися надавати дані про запуск ракети по MH17



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Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року

Прокуратура Нідерландів запросила у США розсекретити супутникові знімки

США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Про це заявили представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі, що проходить в понеділок, 8 червня.

Так, прокуратура Нідерландів запросила у США розсекретити супутникові знімки, на яких видно пуск ракети «Бук» по боїнгу MH17. Супутник показали спецслужбам Данії, але дані не будуть розсекречені та долучені до справи. Замість цього у справі буде меморандум, в якому описуються деталі трагедії.

При цьому представнику прокуратури показали знімок і дозволили звірити його з інформацією, викладеною в меморандумі. Він підтвердив, що все описано вірно.

Суд заявив, що додаткових даних від США щодо катастрофи не буде.

Нагадаємо, сьогодні у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Зазначимо, останнє слухання відбулося 23 березня тільки з участю зацікавлених сторін, без публіки та преси через пандемію.

Раніше в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що вироків у справі MH17 слід чекати як мінімум кілька років.

Авіалайнер Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines виконував плановий рейс MH17 влітку 2014 по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, але приблизно через 2 години та 49 хвилин після зльоту був збитий ракетою серії 9М38, випущеної з зенітно-ракетного комплексу «Бук». Частини літака впали в районі населених пунктів Грабово, Розсипне, Петропавлівка. Загинули всі, хто знаходився на його борту - 298 осіб, переважно громадяни Нідерландів.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

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