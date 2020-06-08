Справа MH17: жоден із чотирьох підозрюваних знову не з'явився на суд у Нідерландах



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Суд готовий заочно вести процес у справі MH17 без присутності підозрюваних

Інтереси російського терориста Пулатова представляє адвокат

Жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року сьогодні не з'явився на судове засідання Окружного суду Гааги, яке відбувається в судовому комплексі «Схіпхол» (передмістя Амстердама).

Про це заявив суддя Гендрік Стейнгаюс під час відкриття другого блоку слухань, яке транслюється на офіційному сайті, присвяченому судовому процесу у справі MH17.

Зокрема, суддя повідомив, що з чотирьох підозрюваних ніхто не з'явився, хоча інтереси громадянина Російської Федерації Олега Пулатова представляє адвокат.

Як повідомлялось, США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Зазначимо, сьогодні у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Останнє слухання відбулося 23 березня тільки з участю зацікавлених сторін, без публіки та преси через пандемію.

Раніше в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що вироків у справі MH17 слід чекати як мінімум кілька років.

Нагадаємо, 9 березня розпочався судовий процес щодо перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака рейсу МН17, однак підозрювані громадяни РФ Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко не з’явилися на судове засідання.

Водночас суд готовий заочно вести процес у справі MH17 без присутності підозрюваних.

У засіданні брали участь захисники Пулатова – два адвокати з нідерландської юридичної компанії Sjöcrona Van Stigt.

Також на слуханнях була присутня російська адвокатка Олена Кутьїна.

Суддя Гендрік Стейнгаюс повідомив, що матеріали справи MH17 налічують 36 тис. сторінок і мають величезну кількість мультимедійних файлів у цифровому форматі.

До суду від прокурорів надійшла інформація, що станом на зараз 49 родичів бажають скористатися правом виступу у суді, 82 – бажають подати письмову декларацію щодо очікувань від суду і 84 – бажають подати заяву з вимогою виплати компенсації.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.