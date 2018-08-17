Суддя у справі Манафорта повідомив про погрози



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Фото: З відкритих джерел Пол Манафорт

У цілях безпеки членів журі присяжних у справі Манафорта їхні імена не розголошуються

Суддя Томас Елліс, який веде справу Пола Манафорта, колишнього голови виборчої кампанії президента США, заявив у п'ятницю, 17 серпня, про погрози на свою адресу у зв'язку з цією справою.

Про це повідомляє Reuters.

За словами судді, зараз він знаходиться під захистом Служби федеральних маршалів США.

Крім того, суддя наполіг на тому, щоб в цілях безпеки членів журі присяжних у справі Манафорта не розголошувалися їхні імена, чого вимагали засоби масової інформації.

«Я поняття не мав, що ця справа викличе таке... Я не матиму спокою, якщо я оприлюдню їх імена», - сказав він.

Нагадаємо, колегія присяжних 16 серпня в перший день після семи годин обговорення справи Манафорта не змогла винести вердикт.

Раніше американський банкір заявив, що Манафорту видали кредит в надії на посаду в уряді Трампа.

Як відомо, судові слухання у справі Манафорта почалися 31 липня. Екс-главу передвиборчого штабу Дональда Трампа звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від українських політиків, які перебували при владі до Майдану. Пол Манафорт працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів.

Він отримав за свою роботу понад 60 мільйонів доларів, половину з яких, за версією сторони обвинувачення, приховав від податків. Всього в обвинуваченні проти Манафорта і його партнера Гейтса - 32 епізоди, що описують фінансові зловживання та махінації.

Нагадаємо, партія Опозиційний блок заборгувала американському політтехнологу Полу Манафорту 2,4 мільйона доларів за роботу під час виборів до Верховної Ради у 2014 році, заявив ключовий свідок у справі Манафорта та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс.