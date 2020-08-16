Світові виробники випустили рекордну кількість вакцин проти грипу на тлі пандемії кронавірусу



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Рекордна кількість доз вакцини проти грипу було вироблено перед зимовим сезоном Фото AFP

Виробники сподіваються запобігти кризі в лікарнях, що може виникнути під час зимової хвилі епідемії Covid-19

Виробники випустили рекордну кількість вакцин проти грипу, готуючись до майбутнього сезону хвороби на тлі тривалої пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Таким чином виробники сподіваються запобігти кризі в лікарнях, що може виникнути під час зимової хвилі епідемії Covid-19.

Згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), виробництво вакцин проти грипу збільшилося на 11 відсотків лише у США – цього сезону буде вироблено 194-198 мільйонів доз.

Одна з найбільших мережа аптек CVS, де вакцини продаються без рецепта, замовила удвічі більше доз, ніж мала 2019 року.

Виробник Seqirus очікує збільшення виробництва на 15% (60 мільйонів доз), як і компанія Sanofi (80 мільйонів доз порівняно з 70 млн).

Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це на 210 випадків менше, ніж учора (1 847).

Одужали – 392 (вчора 633), померли – 24 (вчора 33).

Загалом одужали 47 822 особи, летальних випадків – 2 068.

У Києві виявлено хворих 146 осіб (вчора 232). Також 183 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 170) і 127 – на Львівщині (вчора 166), 105 – на Рівненщині (вчора 107).

Коронавірус в Україні

Всього 91356

Одужали 47822

Хворіють 41466

Померли 2068

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Як повідомлялося, станом на 11:00 за київським часом 15 серпня, в світі було зареєстровано 21 026 758 інфікованих і 755 786 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 294 237, кількість померлих збільшилася на 9 985.

Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 21,02 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 294 тис., що є максимальним приростом за час пандемії.

Згідно з опублікованими в суботу даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла майже на 10 тис. і перевищила 755 тис.