ВООЗ зафіксувала рекордний приріст хворих на Covid-19



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У світі зафіксували рекордний показник добової захворюваності на Covid-19

Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами

Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 21,02 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 294 тис., що є максимальним приростом за час пандемії.

Згідно з опублікованими в суботу даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла майже на 10 тис. і перевищила 755 тис.

Станом на 11:00 за київським часом 15 серпня, в світі було зареєстровано 21 026 758 інфікованих і 755 786 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 294 237, кількість померлих збільшилася на 9 985.

Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.

Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 11 271 215. За добу цей показник виріс на 161 772. Кількість померлих там збільшилася на 7 749 і досягла 410 483. В Європейському регіоні зареєстровано 3 733 965 інфікованих і 213 674 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 29 260, померли 365 осіб.

Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає регіон Південно-Східної Азії. Там кількість інфікованих досягла 2 971 104, зафіксовано 58 844 летальні випадки. За добу кількість інфікованих збільшилася на 70 757, померлих — на 1 088.

Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 5 203 206. Далі йдуть Бразилія (3 224 876), Індія (2 526 192); Росія (917 884), ПАР (579 140), Перу (507 996), Мексика (505 751), Колумбія (433 805), Чилі (382 111) і Іран (338 825).

Коронавірус в Україні

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Одужали 47430

Хворіють 40245

Померли 2044

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Нагадаємо, в Україні вже 89,7 тис. випадків Covid-19, за добу новий антирекорд — 1847.