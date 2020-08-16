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    У світі

    У Туреччині збільшується кількість тяжких пацієнтів з коронавірусом

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    В Туреччині було виявлено найбільшу за останніх 45 днів кількість нових випадків інфікування коронавірусом - У Туреччині збільшується кількість тяжких пацієнтів з коронавірусом
    В Туреччині було виявлено найбільшу за останніх 45 днів кількість нових випадків інфікування коронавірусом

    За останню добу в Туреччині було зроблено понад 67,2 тисячі тестів на Covid-19

    За минулу добу в Туреччині було виявлено найбільшу за останніх 45 днів кількість нових випадків інфікування коронавірусом.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджу.

    «Ми досягли найбільшої кількості позитивних діагнозів – нових пацієнтів – за останні 45 днів. Кількість тяжких пацієнтів, що є критичним показником, загалом збільшується порівняно з кількістю пацієнтів, що входять до групи ризику», – сказав міністр.

    За останню добу в Туреччині було зроблено понад 67,2 тисячі тестів, з них позитивні – 1256. 21 людина померла, 992 одужали.

    Загалом за час пандемії було зроблено майже 5,7 млн тестів, виявлено більше 248 тисяч випадків інфікування. Померло 5955 людей, одужали майже 230 тисяч. На сьогодні у важкому стані перебуває 668 хворих.

    Нагадаємо, з початку пандемії коронавірусу Covid-19 кількість інфікованих у світі станом на 08:00 неділі досягла 21 млн 459 тис. 699, збільшившись за добу на 376 тис. 601. Кількість жертв від пов’язаних з вірусом захворювань у світі склала 771 тис. 63, проти 764 тис. 683 станом на ранок суботи. У Сполучених Штатах станом на 08:00 неділі сумарно виявлено 5 млн 361 тис. 165 хворих, зростання за добу – 48 тис. 701, померли 169 тис. 481, що на 1 тис. 52 людини більше, ніж на ранок суботи, вилікувалися 1,8 млн.

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