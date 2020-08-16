В Збройних силах України зафіксували 33 нові випадки коронавірусу



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Всього у ЗСУ за час пандемії зареєстровано шість летальних випадків

Всього у ЗСУ за час пандемії одужало 767 осіб

За добу у Збройних силах України зареєстровано 33 нові випадки захворювання на Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

За інформацією пресслужби, 11 нових хворих перебуває у закладах охорони здоров’я: у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ» – 6 осіб, у Військово-медичних клінічних центрах Західного і Північного регіонів – по 2 військовослужбовці, а у Військово-медичних клінічних центрах Центрального та Південного регіонів – по одному військовику. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медслужби перебуває 23 особи: на Львівщині – 3 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ, у Київській області – 10 військовослужбовців та 5 працівників ЗСУ, в Одеській – 1 військовослужбовець та на Житомирщині – 2 працівники ЗСУ.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 733 особи, у 109-ох ізоляція закінчується у найближчі три доби.

Зазначається, що всього у ЗСУ за час пандемії одужало 767 осіб, летальних випадків зареєстровано – 6.

Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це на 210 випадків менше, ніж учора (1 847).

Одужали – 392 (вчора 633), померли – 24 (вчора 33).

Загалом одужали 47 822 особи, летальних випадків – 2 068.

У Києві виявлено хворих 146 осіб (вчора 232). Також 183 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 170) і 127 – на Львівщині (вчора 166), 105 – на Рівненщині (вчора 107).

Коронавірус в Україні

Всього 91356

Одужали 47822

Хворіють 41466

Померли 2068

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Як повідомлялося, станом на 11:00 за київським часом 15 серпня, в світі було зареєстровано 21 026 758 інфікованих і 755 786 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 294 237, кількість померлих збільшилася на 9 985.

Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 21,02 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 294 тис., що є максимальним приростом за час пандемії.

Згідно з опублікованими в суботу даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла майже на 10 тис. і перевищила 755 тис.