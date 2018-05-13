Теракт у Парижі: ЗМІ назвали ім’я чеченського нападника, Росія зробила запит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місце нападу у Парижі 12 травня

Посольство Росії направило запит владі Франції щодо громадянства нападника

Посольство Росії у Франції направило владі країни запит про громадянство нападника на перехожих в Парижі, якого ЗМІ назвали вихідцем з Чечні. Про це сповістила прес-аташе російського посольства Анна Шличкова.

«Посольство Росії направило запит владі Франції щодо громадянства нападника в Парижі, в даний час очікуємо відповіді», - сказала вона.

12 травня невідомий з ножем напав на перехожих біля будівлі Гранд-Опера в II окрузі Парижа. Очевидці повідомляли, що під час нападу зловмисник кричав «Аллаху Акбар». В результаті інциденту загинула одна людина, четверо постраждали. Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад.

Пізніше радіостанція Europe 1 з посиланням на джерела повідомила, що особу нападника встановили за відбитками пальців, ним виявився виходець із Чечні 1997 року народження. Також з'явилася інформація, що його батьки взяті під варту, їх допитує поліція.

Джерела Europe 1 заявили, що спецслужби Франції знали про нападника, він був внесений в картотеку потенційних загроз за зв'язки з ісламістами.

За даними порталу Actu17, нападника на перехожих в центрі Парижа звали Хамзат Азімов, він народився в Чечні 1 листопада 1997 року і отримав французьке громадянство в 2010 році. Офіційних даних з цього приводу поки немає.

Джерело: РБК