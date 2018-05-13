Теракт у Парижі: стало відомо походження нападника

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Фото: @JacobEtienne Місце нападу у Парижі 12 травня

В результаті нападу в Парижі загинув перехожий, поранені 8 осіб. Нападник застрелений поліцією

В результаті нападу з ножем в центрі Парижа загинула одна людина, поранені 8. Про це пізно ввечері в суботу, 12 травня, повідомив французький телеканал BFM. За даними агентства AFP, поранено 4 людини. Також убитий сам нападник, його застрелив патрульний поліцейський, який опинився неподалік від місця злочину.

Розслідувати взялася антитерористичний підрозділ прокуратури. За даними слідства, під час атаки нападник кричав «Аллах акбар».

Вранці в неділю, 13 травня, інформагентства, посилаючись на джерела в органах юстиції, повідомили, що напад скоїв виходець із Чечні, 1997 року народження.

Напад стався близько 21.30 за місцевим часом на вулиці Монсін’ї у 2-му окрузі Парижа, неподалік від будівлі паризької опери. Район був оперативно оточений поліцією.

Терористичне угрупування «Ісламська держава» заявило, що напад в столиці Франції зробив нібито один з її «солдатів».

«Я вітаю швидку реакцію і холоднокровність поліції, яка нейтралізувала нападника», - написав у своєму Twitter глава МВС Франції Жерар Колон.

Французький президент Еммануель Макрон висловив співчуття родині загиблого перехожого і постраждалим під час нападу. За його словами, «Франція знову платить кров'ю, але ні п'яді не поступається ворогам свободи».

Париж в останні роки неодноразово ставав метою нападу терористів, переважно ісламістів. Починаючи з 2005 року тут в результаті терактів загинуло вже понад 240 осіб.

Джерело: Deutsche Welle