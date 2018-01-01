Тіллерсон зібрався у турне по п'яти країнах Близького сходу

Держсекретар США впродовж 11-16 лютого відвідає Йорданію, Туреччину, Ліван, Єгипет та Кувейт

Держсекретар США Рекс Тіллерсон у неділю розпочинає міжнародне турне по п'яти країнах Близького сходу. Про це офіційно повідомив у четвер Державний департамент США, повідомляє «Укрінформ». «Державний секретар США Рекс Тіллерсон впродовж 11-16 лютого відвідає Амман (Йорданія), Анкару (Туреччина), Бейрут (Ліван), Каїр (Єгипет) і



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Державний секретар США Рекс Тіллерсон

Держсекретар США впродовж 11-16 лютого відвідає Йорданію, Туреччину, Ліван, Єгипет та Кувейт

Держсекретар США Рекс Тіллерсон у неділю розпочинає міжнародне турне по п'яти країнах Близького сходу.

Про це офіційно повідомив у четвер Державний департамент США, повідомляє «Укрінформ».

«Державний секретар США Рекс Тіллерсон впродовж 11-16 лютого відвідає Амман (Йорданія), Анкару (Туреччина), Бейрут (Ліван), Каїр (Єгипет) і Кувейт», - зазначається в повідомленні.

У Йорданії Тіллерсон зустрінеться, зокрема, з королем Абдаллою II ібн Аль-Хуссейном, у Бейруті - з президентом Лівану Мішелем Ауном. У Туреччині та Єгипті заплановані переговори держсекретаря США з «високопоставленими чиновниками».

Очікується, що глава Держдепартаменту США говоритиме як про двосторонню взаємодію, так і про встановлення миру на Близькому сході.

У Кувейті Тіллерсон очолить американську делегацію на засіданні міністрів Глобальної коаліції з протистояння ІДІЛ, а також візьме участь у конференції з питань відновлення Іраку.

Міністерська зустріч Коаліції в Кувейті пройде вперше після того, як США оголосили про майже повне визволення території Сирії й Іраку від терористів «Ісламської держави». Очікується, що учасники наради обговорять шляхи остаточної ліквідації ІДІЛ з одночасним посиленням глобальних можливостей Коаліції на цьому напрямі.

7 лютого Тіллерсон прибув до Колумбії, щоб обговорити з владою зростання виробництва кокаїну в країні.

Нагадаємо, нещодавно Тіллерсон провів турне Латинською Америкою: держсекретар США відвідав Мексику, Аргентину, Перу, Колумбію та Ямайку.