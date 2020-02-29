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    У світі

    У Росії на Масляну в центрі міста показували порно (відео)

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    Невідомі особи шляхом незаконних дій отримали несанкціонований доступ і відтворили порнографічний ролик - У Росії на Масляну в центрі міста показували порно (відео)
    Невідомі особи шляхом незаконних дій отримали несанкціонований доступ і відтворили порнографічний ролик
    Скріншот з відео

    Порно показували прямо на будівлі адміністрації муніципального району

    У суботу, 29 лютого, в російському селі Михайлівка в розпал народних гулянь, присвячених святу Масляної, на великому екрані почали показувати гей-порно.

    Відповідне відео опублікував один з очевидців інциденту.

    Порно показували прямо на будівлі адміністрації Михайлівського муніципального району.

    В цей же момент на місцевій площі біля місцевої управи традиційно спалювали опудало зими.

    «Адміністрація смалить!» – коментують автори відео. На кадрах видно, як скандальний контент привертає увагу гуляючих на площі сімей з дітьми. Місцеві жителі були шоковані побаченим.

    За повідомленням місцевої влади, винуватцями того, що сталося стали якісь невідомі особи, встановленням особистостей яких вже займається поліція.

    «29 лютого під час масових гулянь в Михайлівському муніципальному районі на загальний огляд на екрані будівлі адміністрації було виведено ролик, який містить елементи порнографії. За попередньою інформацією, невідомі особи шляхом незаконних дій отримали несанкціонований доступ і відтворили вказаний ролик. Співробітниками правоохоронних органів проводиться перевірка за даним фактом», – йдеться у офіційному коментарі з приводу події.

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