У Росії на Масляну в центрі міста показували порно (відео)



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Невідомі особи шляхом незаконних дій отримали несанкціонований доступ і відтворили порнографічний ролик Скріншот з відео

Порно показували прямо на будівлі адміністрації муніципального району

У суботу, 29 лютого, в російському селі Михайлівка в розпал народних гулянь, присвячених святу Масляної, на великому екрані почали показувати гей-порно.

Відповідне відео опублікував один з очевидців інциденту.

Порно показували прямо на будівлі адміністрації Михайлівського муніципального району.

В цей же момент на місцевій площі біля місцевої управи традиційно спалювали опудало зими.

«Адміністрація смалить!» – коментують автори відео. На кадрах видно, як скандальний контент привертає увагу гуляючих на площі сімей з дітьми. Місцеві жителі були шоковані побаченим.

За повідомленням місцевої влади, винуватцями того, що сталося стали якісь невідомі особи, встановленням особистостей яких вже займається поліція.

«29 лютого під час масових гулянь в Михайлівському муніципальному районі на загальний огляд на екрані будівлі адміністрації було виведено ролик, який містить елементи порнографії. За попередньою інформацією, невідомі особи шляхом незаконних дій отримали несанкціонований доступ і відтворили вказаний ролик. Співробітниками правоохоронних органів проводиться перевірка за даним фактом», – йдеться у офіційному коментарі з приводу події.

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