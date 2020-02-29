У Росії на Масляну в центрі міста показували порно (відео)
Порно показували прямо на будівлі адміністрації муніципального району
У суботу, 29 лютого, в російському селі Михайлівка в розпал народних гулянь, присвячених святу Масляної, на великому екрані почали показувати гей-порно.
Відповідне відео опублікував один з очевидців інциденту.
Порно показували прямо на будівлі адміністрації Михайлівського муніципального району.
В цей же момент на місцевій площі біля місцевої управи традиційно спалювали опудало зими.
«Адміністрація смалить!» – коментують автори відео. На кадрах видно, як скандальний контент привертає увагу гуляючих на площі сімей з дітьми. Місцеві жителі були шоковані побаченим.
За повідомленням місцевої влади, винуватцями того, що сталося стали якісь невідомі особи, встановленням особистостей яких вже займається поліція.
«29 лютого під час масових гулянь в Михайлівському муніципальному районі на загальний огляд на екрані будівлі адміністрації було виведено ролик, який містить елементи порнографії. За попередньою інформацією, невідомі особи шляхом незаконних дій отримали несанкціонований доступ і відтворили вказаний ролик. Співробітниками правоохоронних органів проводиться перевірка за даним фактом», – йдеться у офіційному коментарі з приводу події.