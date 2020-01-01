Це треба бачити. 10 найяскравіших подій 2020 року новий рік

У новому році є шанс потрапити на Олімпійські ігри і доторкнутися до майбутнього на міжнародних виставках

У 2019 році Україна піднялася на одну сходинку в рейтингу паспортів світу. Сьогодні українці можуть відвідувати 126 країн без віз. За цим показником ми на 43 місці у світі.

Громадяни активно користуються усіма перевагами відкритого світу. Пасажиропотік через аеропорти України за 11 місяців минулого року склав 22,6 млн осіб, що на 18,7% більше, ніж у 2018-му.

Безвіз вкупі з акціями перевізників роблять мрію про далеку подорож цілком реальною. Особливою ж мандрівка стає, коли її мета - подія світового масштабу. Таких у 2020-му буде безліч. «Главком» зібрав інформацію про наймасштабніші та найцікавіші.

CES

7-10 січня, Лас-Вегас

Міжнародна виставка споживчої електроніки CES - це шанс заглянути в майбутнє технологій. Різноманітні компанії презентують тут найостанніші новинки і укладають мегаважливі угоди, також CES визнано ефективним майданчиком для стартапів.

Серед новинок, презентація яких очікується на CES-2020 – технологія AI Upscaling для підвищення якості зображення до 8К, смартфон Galaxy Fold 2, прототип складного телевізора LG з гнучким дисплеєм, PlayStation 5 від Sony, процесор Comet Lake-S від Intel. Також буде присвячено увагу впливу 5G на споживчі технології, ігри, розваги та мобільну індустрію.

Венеційський карнавал

8-15 лютого, Венеція

У багатьох слово «карнавал» асоціюється з далеким Ріо-де-Жанейро, але для поціновувачів таких заходів є чудова альтернатива у Європі - Венеційський карнавал. Історія заходу налічує більше 900 років. Це можливість не лише побути в незвичному для себе образі та подивитись на інших, але й поспілкуватися із запрошеними митцями, письменниками і шоуменами, подивитись на презентації їх творів.

Coachella

10-12, 17-19 квітня, Каліфорнія





Один із наймасштабніших музичних фестивалів світу. Свого часу тут виступали Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Radiohead, Depeche Mode, Gorillaz, Beyoncé, Eminem, Lady Gaga та Björk. У 2019 році на цьому фесті співала Біллі Айліш.

Окрім музики, тут можна побачити картини та надзвичайні скульптури. «Я думаю, що Коачелла стає настільки ж привабливою для художників, як і для музикантів», - заявила художниця Синтія Уошберн з художнього колективу «Поетична кінетика», який розробив кілька гігантських рухомих художніх споруд для фесту - равлика в 2013 році, астронавта в 2014 році і гусеницю, яка «перероджувалася» в метелика в 2015 році.

Євробачення

12, 14, 16 травня, Роттердам





Найбільший та найстаріший пісенний конкурс Європи, проводиться з 1956 року. Україна дебютувала на «Євробаченні» в 2003 році, і з тих пір двічі ставала переможцем. Але були і скрутні часи: у 2019 році наша країна відмовилась від участі через скандал із співачкою Maruv (проблеми виникли у зв'язку із обуренням українців тим фактом, що Maruv виступала в Росії після анексії Криму і початку війни на Донбасі).

Каннський кінофестиваль

12-23 травня, Канни





Каннський кінофестиваль входить до так званої «Великої п'ятірки» найпрестижніших кінофестивалів світу. Щорічно на нього приїздить понад 35 тис. професіоналів кінематографу.

Минулоріч червоною доріжкою фестивалю пройшлися Антоніо Бандерас, Квентін Тарантіно, Сильвестр Сталлоне та багато інших селебретіз. За півтора тижні в Каннах відбулися прем'єри 84 картин.

Також у 2019 році на Каннському кінофестивалі була презентована українська стрічка Нарімана Алієва про кримських татар «Додому», а у 2018-му - фільм Сергія Лозниці «Донбас».

Поки що невідомо, які фільми покажуть на фесті у 2020 році, адже заявки на участь приймаються до 4 березня.

Олімпійські ігри

24 липня – 9 серпня, Токіо

У 2020 році на літніх Олімпійських іграх спортсмени змагатимуться в 33 видах спорту, деякі з них включені вперше - карате, серфінг, бейсбол, скелелазання, скейтбордінг, фрістайл BMX, медісон тощо.

Особливістю цьогорічних ігор є те, що медалі для переможців вперше виготовлені з переробленої техніки - телефонів, ноутбуків та інших пристроїв.

Україна також візьме участь у змаганнях: на підготовку наших олімпійців та паралімпійців уряд цьогоріч виділив 1,4 млрд грн.

Burning Man

30 серпня - 7 вересня, пустеля Блек-Рок





Burning Man («Палаюча людина») - один із найрадикальніших мистецьких фестивалів світу: згідно з його принципами, ніхто не має права обмежувати учасників у реалізації їхніх ідей. Фест відбувається щорічно з 1986 року в американській пустелі Блек-Рок - в 2019-му він зібрав 80 тис. учасників.

У 2015 році на Burning Man була вперше представлена робота українських митців - скульптура «Любов» Олександра Мілова.

Раніше темами фестивалю були: «Радикальний ритуал» (2017), «Я, робот» (2018), «Метаморфози» (2019). У 2020 році учасники будуть «радикально самовиражатись» на тему «Мультивсесвіт».

Фестиваль повітряних куль

3-11 жовтня, Альбукерке

Аlbuquerque International Balloon Fiesta щорічно збирає понад 500 повітряних куль і влаштовує з ними грандіозні шоу.

Тут не тільки можна побачити повітряні кулі різних розмірів і форм, але і подивитись на їхні змагання.

Запуски відбуваються вдень і вночі, створюючи чарівні сюжети для світлин.

New York Comic-Con

8-11 жовтня, Нью-Йорк





New York Comic-Con - один із наймасштабніших фестивалів світу, який щорічно збирає любителів коміксів, аніме, графічних романів, відеоігор, фільмів і телешоу. Гості приїжджають в костюмах улюблених героїв, спілкуються з відомими акторами, письменниками і художниками, а також беруть участь в конференціях, майстернях, розпродажах і прем'єрах. Тут часто відбуваються довгоочікувані дебютні покази трейлерів, і цілі знімальні групи ТВ-шоу і фільмів про супергероїв приїжджають сюди, щоб відповісти на запитання фанатів.

Expo-2020

20 жовтня 2020 року - 10 квітня 2021 року, Дубай

«Експо» - це наймасштабніша у світі виставка здобутків культури, науки і техніки, яка проводиться щоп’ять років.

Цього року захід має відвідати близько 25 мільйонів людей, де Україна також представить свої здобутки.

Організатори обіцяють показати учасникам, зокрема, наскільки все пов’язано у світі високих технологій - від безпілотних автомобілів до подорожей Всесвітом, презентувати технології автономної генерації електроенергії та води, а також подарувати понад 60 шоу щодня від артистів з усіх куточків світу.

Під час проведення виставки планується відкриття найвищої споруди у світі - 928-метрової Вежі в Дубай-Крік Харбор.

Анастасія Дейна, «Главком»