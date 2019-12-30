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    У світі

    Північний потік-2: Швейцарська компанія відмовилась продовжувати будівництво газогону

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    Росія використовує новий газопровід як інструмент підтримки своєї агресії проти України - Держдеп - Північний потік-2: Швейцарська компанія відмовилась продовжувати будівництво газогону
    Росія використовує новий газопровід як інструмент підтримки своєї агресії проти України - Держдеп

    У компанії Allseas заявили, що відновлення робіт з будівництва «Північного потоку-2» не планується через введення Вашингтоном санкцій проти російського газогону

    Швейцарська компанія Allseas не планує відновлювати роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2" після введення американських санкцій.

    Про це повідомляє DW.

    Представники компанії Allseas в коментарі російським ЗМІ заявили про те, що відновлення робіт з будівництва «Північного потоку-2» не планується через введення Вашингтоном санкцій проти російського газогону.

    У компанії додали, що судна, які займалися вкладанням труб газопроводу, покинули регіон роботи в Балтійському морі та готуються до роботи на іншому проекті.

    Нагадаємо, раніше віцепрем'єр РФ Дмитро Козак заявив, що Москва планує відповідь на санкції США проти газопроводів «Північний потік-2» та «Турецький потік». При цьому Козак наголосив, що «Північний потік-2» буде добудований, попри американські санкції.

    Також повідомлялося, що Вашингтон дав місяць компаніям-підрядникам газопроводу «Північний потік-2» на припинення робіт. У Державному департаменті підкреслили, що Росія використовує новий газопровід як інструмент підтримки своєї агресії проти України.

    Росія ЗМІ США санкції будівництво Турецький потік Вашингтон Північний потік-2
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