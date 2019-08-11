Торнадо у Люксембургу зруйнував півтори сотні будинків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єрміністр написав в соціальних мережах, що уряд буде надавати постраждалим підтримку

Торнадо рухався зі швидкістю 128 кілометрів на годину та спустошував усе на шляху завдовжки 6 кілометрів

Потужний торнадо накрив південний захід Люксембургу ввечері в п'ятницю, 9 серпня.

Про це повідомляє RTL.lu.

Зазначається, що торнадо пройшовся муніципалітетами Башараж та Петанж та прилеглими районами на кордоні з Францією та Бельгією.

«З 17:00 до 21:00 у регіоні оголосили штормове попередження. Аварійні служби отримали понад 1000 дзвінків у цей період», - йдеться у повідомленні.

Очевидці кажуть, що рідкісний торнадо зривав дахи з будинків, виривав дерева з корінням і трощив автомобілі та дорожні знаки. Він рухався зі швидкістю 128 кілометрів на годину та спустошував усе на шляху завдовжки 6 кілометрів.

Спершу повідомлялось, що семеро осіб отримали поранення, всі вони перебували у великому супермаркеті в комуні Башараж. Увечері уряд підтвердив, що їх кількість зросла до 14 людей, двоє отримали серйозні травми.

Im Südwesten von Luxemburg hat offenbar ein #Tornado gewirbelt. Mehrere Dächer wurden abgedeckt, lokale Medien berichten von Verletzten. pic.twitter.com/1hNS7YVHM3 — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) 9 августа 2019 г.

«Близько 100 будинків в комуні Башараж пошкоджені, з них у 25-30 будинків були повністю зірвані дахи. Близько 60 будинків у місті Петанж теж пошкоджені», - повідомила місцева влада.

Прем'єрміністр Ксав'є Бетель написав в соціальних мережах, що уряд буде надавати постраждалим підтримку.

[Intempéries] une tornade a frappé peu avant 18h les communes de Bascharage et Pétange impactant de nombreuses habitations et un supermarché. Renforts spécialisés en route. Accès difficile dû aux routes bloquées. Merci de ne pas encombrer le 112. pic.twitter.com/LBsP3VNnwm — CGDIS (@CGDISlux) 9 августа 2019 г.

Синоптики попередили, що у наступні дні також буде сильний вітер, жителів попросили не залишатися поблизу районів, що сильно постраждали від торнадо.