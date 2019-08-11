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    У світі

    Торнадо у Люксембургу зруйнував півтори сотні будинків

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    Прем'єрміністр написав в соціальних мережах, що уряд буде надавати постраждалим підтримку - Торнадо у Люксембургу зруйнував півтори сотні будинків
    Прем'єрміністр написав в соціальних мережах, що уряд буде надавати постраждалим підтримку

    Торнадо рухався зі швидкістю 128 кілометрів на годину та спустошував усе на шляху завдовжки 6 кілометрів

    Потужний торнадо накрив південний захід Люксембургу ввечері в п'ятницю, 9 серпня.

    Про це повідомляє RTL.lu.

    Зазначається, що торнадо пройшовся муніципалітетами Башараж та Петанж та прилеглими районами на кордоні з Францією та Бельгією.

    «З 17:00 до 21:00 у регіоні оголосили штормове попередження. Аварійні служби отримали понад 1000 дзвінків у цей період», - йдеться у повідомленні.

    Очевидці кажуть, що рідкісний торнадо зривав дахи з будинків, виривав дерева з корінням і трощив автомобілі та дорожні знаки. Він рухався зі швидкістю 128 кілометрів на годину та спустошував усе на шляху завдовжки 6 кілометрів.

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    Спершу повідомлялось, що семеро осіб отримали поранення, всі вони перебували у великому супермаркеті в комуні Башараж. Увечері уряд підтвердив, що їх кількість зросла до 14 людей, двоє отримали серйозні травми.

    «Близько 100 будинків в комуні Башараж пошкоджені, з них у 25-30 будинків були повністю зірвані дахи. Близько 60 будинків у місті Петанж теж пошкоджені», - повідомила місцева влада.

    Прем'єрміністр Ксав'є Бетель написав в соціальних мережах, що уряд буде надавати постраждалим підтримку.

    Синоптики попередили, що у наступні дні також буде сильний вітер, жителів попросили не залишатися поблизу районів, що сильно постраждали від торнадо.

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