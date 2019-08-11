У М'янмі через мусонні дощі стався зсув грунту, загинули понад 40 осіб



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У цілому 27 будинків і п'ять транспортних засобів були затоплені потоком бруду і каміння

У М'янмі через мусонні дощі стався зсув грунті, що призвело до загибелі понад 40 осіб. Про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, що обвал стався в п'ятницю, 9 серпня, проте пошукова операція триває. Місцеві рятувальники в суботу, 10 серпня, виявили ще вісім тіл.

Наголошується, що в цілому 27 будинків і п'ять транспортних засобів були затоплені потоком бруду і каміння. Пасажири одного з транспортних засобів були врятовані.

Після сильних мусонних дощів були затоплені деякі селища. Також були тимчасово закриті школи.

Нагадаємо, минулого тижня в американському штаті Каліфорнія в результаті обвалу скелі на одному з пляжів поблизу Сан-Дієго загинули 3 людини. Ще 1 людина отримала незначні пошкодження і відмовився від госпіталізації.

Як повідомлялося, в Одесі 14 липня стався зсув грунту на березі між центральним пляжем і пансіонатом «Борей». Рятувальники почали пошуки можливих жертв.