  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У М'янмі через мусонні дощі стався зсув грунту, загинули понад 40 осіб

    • Розсилка
    У М'янмі через мусонні дощі стався зсув грунту, загинули понад 40 осіб

    У цілому 27 будинків і п'ять транспортних засобів були затоплені потоком бруду і каміння

    У М'янмі через мусонні дощі стався зсув грунті, що призвело до загибелі понад 40 осіб. Про це повідомляє Xinhua.

    Зазначається, що обвал стався в п'ятницю, 9 серпня, проте пошукова операція триває. Місцеві рятувальники в суботу, 10 серпня, виявили ще вісім тіл.

    Наголошується, що в цілому 27 будинків і п'ять транспортних засобів були затоплені потоком бруду і каміння. Пасажири одного з транспортних засобів були врятовані.

    Після сильних мусонних дощів були затоплені деякі селища. Також були тимчасово закриті школи.

    Нагадаємо, минулого тижня в американському штаті Каліфорнія в результаті обвалу скелі на одному з пляжів поблизу Сан-Дієго загинули 3 людини. Ще 1 людина отримала незначні пошкодження і відмовився від госпіталізації.

    Як повідомлялося, в Одесі 14 липня стався зсув грунту на березі між центральним пляжем і пансіонатом «Борей». Рятувальники почали пошуки можливих жертв.

    Читайте також
    Мьянма дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ