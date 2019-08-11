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    У світі

    Супертайфун у Китаї: кількість жертв зросла до 28 осіб

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    Під час супертайфуну Лекіма максимальні пориви вітру досягали 52 метри на секунду - Супертайфун у Китаї: кількість жертв зросла до 28 осіб
    Під час супертайфуну Лекіма максимальні пориви вітру досягали 52 метри на секунду

    Станом на 6.30 неділі (1.30 за київським часом) 28 людей загинули, ще 20 зникли безвісти

    У Китаї кількість жертв супертайфуна Лекіма зросла до 28 осіб, ще 20 людей вважаються зниклими безвісти.

    Про це в повідомляє газета Женьмінь жибао.

    Зазначається, що станом на 6.30 неділі (1.30 за київським часом) 28 людей загинули, ще 20 зникли безвісти. Сотні поліцейських і пожежних ведуть пошуково-рятувальні роботи.

    Як повідомлялося, дев'ятий у цьому році тайфун досяг узбережжя Китаю о 1.45 суботи, 10 серпня (9 серпня о 20.45 за київським часом). Максимальні пориви вітру досягали 52 метри на секунду.

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    Супертайфун у Китаї: кількість жертв зросла до 28 осіб
    Супертайфун у Китаї: кількість жертв зросла до 28 осіб
    Супертайфун у Китаї: кількість жертв зросла до 28 осіб
    Супертайфун у Китаї: кількість жертв зросла до 28 осіб

    Центральна метеорологічна служба Китаю в п'ятницю вранці оголосила червоний, найвищий, рівень тривоги у зв'язку з наближенням супертайфуна.

    Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що тайфун у Китаї забрав життя 18 людей.

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