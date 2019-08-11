Супертайфун у Китаї: кількість жертв зросла до 28 осіб
Станом на 6.30 неділі (1.30 за київським часом) 28 людей загинули, ще 20 зникли безвісти
У Китаї кількість жертв супертайфуна Лекіма зросла до 28 осіб, ще 20 людей вважаються зниклими безвісти.
Про це в повідомляє газета Женьмінь жибао.
Зазначається, що станом на 6.30 неділі (1.30 за київським часом) 28 людей загинули, ще 20 зникли безвісти. Сотні поліцейських і пожежних ведуть пошуково-рятувальні роботи.
Як повідомлялося, дев'ятий у цьому році тайфун досяг узбережжя Китаю о 1.45 суботи, 10 серпня (9 серпня о 20.45 за київським часом). Максимальні пориви вітру досягали 52 метри на секунду.
Центральна метеорологічна служба Китаю в п'ятницю вранці оголосила червоний, найвищий, рівень тривоги у зв'язку з наближенням супертайфуна.
Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що тайфун у Китаї забрав життя 18 людей.