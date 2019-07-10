Трамп анонсував суттєве посилення санкцій проти Ірану



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Президент США Дональд Трамп

Президент США обурився, що Іран «тотально порушив» ядерну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив про введення вже найближчим часом серйозних санкцій проти Ірану.

Про це глава Білого дому написав на своїй сторінці у Тwitter.

«Іран вже давно займався прихованим «збагаченням» (урану – ред.), тотально порушивши угоду обсягом у $150 млрд, розроблену Джоном Керрі й адміністрацією Обами...Санкції незабаром будуть посилені суттєво!», - заявив Трамп.

Нагадаємо, напередодні Іран попередив Євросоюз про «третій ядерний крок».

Нещодавно Іран офіційно заявив, що почне збагачення урану вище концентрації 3,67%.

8 липня Іран перевищив ліміт і довів рівень збагачення урану до 4,5%.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС «вкрай стурбований» тим, що Іран вирішив перевищити ліміт на збагачення урану, встановлений угодою 2015 року.

США вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні минулого року. Відтоді відносини між Тегераном та Заходом усе більше погіршуються.