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    У світі

    У ЄС «вкрай стурбовані» перевищенням Іраном ліміту на збагачення урану

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    Федеріка Могеріні висловила занепокоєння поведінкою Ірану - У ЄС «вкрай стурбовані» перевищенням Іраном ліміту на збагачення урану
    Федеріка Могеріні висловила занепокоєння поведінкою Ірану
    Фото: Ліга

    Відносини між Іраном і Заходом загострюються

    Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС «вкрай стурбований» тим, що Іран вирішив перевищити ліміт на збагачення урану, встановлений угодою 2015 року. Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст The Wall Street Journal у Брюсселі Лоуренс Норман, повідомляє «Укрінформ».

    «Федеріка Могеріні заявила, що Іран, незважаючи на свої запевнення у бажанні зберегти ядерну угоду, все більше її порушує. Європейська реакція наступна – ми вкрай стурбовані цим», - йдеться в повідомленні.

    Свою заяву Могеріні узгодила з Францією, Великою Британією та Німеччиною. ЄС закликав Тегеран скасувати свої останні рішення, які «підривають» угоду 2015 року, і підкреслив, що розгляне свої подальші кроки спільно з КНР та РФ.

    У неділю Іран офіційно заявив, що почне збагачення урану вище концентрації 3,67%, і попередив про подальшу відмову від положень міжнародної ядерної угоди через 60 днів.

    США вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні минулого року. Відтоді відносини між Тегераном та Заходом усе більше погіршуються.

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