Іран попередив Євросоюз про «третій ядерний крок»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапор Ірану

Тегеран може почати третій етап відхилення від своїх зобов'язань за іранською ядерною угодою у вересні

Міністр закордонних справ Ірану Мухамед Зариф заявив, що Тегеран й надалі продовжить відхилятись від своїх зобов'язань згідно з ядерною угодою 2015 року.

Про це повідомляє IFP.

«Міністр закордонних справ Ірану Мухамед Зариф попередив Європейський Союз, що Іран почне третій етап відхилення від своїх зобов'язань за іранською ядерною угодою у вересні, якщо інші сторони не виконають своїх зобов'язань за угодою 2015 року», - йдеться у повідомленні.

У листі до високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні Зариф підкреслив, що Іран вже вийшов за межі рівня збагачення урану, встановленого в іранській ядерній угоді ( 3,67%).

Іран буде дотримуватися своїх зобов'язань згідно JCPOA (Спільного всеосяжного плану дій СВПД- ред.), якщо інші сторони, особливо США, дотримуватимуться своїх зобовязань, додав міністр.

Зариф також повідомив, що якщо інші сторони JCPOA не виконають своїх зобов'язань протягом наступних 60 днів, Іран зробить третій крок до відхилення своїх зобов'язань у вересні цього року.

Нещодавно Іран офіційно заявив, що почне збагачення урану вище концентрації 3,67%.

8 липня Іран перевищив ліміт і довів рівень збагачення урану до 4,5%.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС «вкрай стурбований» тим, що Іран вирішив перевищити ліміт на збагачення урану, встановлений угодою 2015 року.

США вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні минулого року. Відтоді відносини між Тегераном та Заходом усе більше погіршуються.