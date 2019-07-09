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    У світі

    Іран перевищив ліміт і довів рівень збагачення урану до 4,5%

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    У&nbsp;МАГАТЕ заявили, що&nbsp;не&nbsp;вважають небезпечним рівень збагачення урану до 5% - Іран перевищив ліміт і довів рівень збагачення урану до 4,5%
    У МАГАТЕ заявили, що не вважають небезпечним рівень збагачення урану до 5%

    Рівень збагачення урану у довгостроковій перспективі може бути доведений Іраном до 20%

    У понеділок, 8 липня, представник Організації атомної енергії Ірану Бехруз Камалванді повідомив про доведення Тегераном рівня збагачення урану до 4,5%, що перевищує ліміт, встановлений в угоді щодо ядерної програми 2015 року.

    За його словами, іранські атомні об'єкти потребують для роботи показник збагачення урану від 1,1 до 4,5%, повідомляє DW.

    «Тож показника нижче 5% поки що вистачатиме», - сказав Камалванді.

    Водночас він дав зрозуміти, що рівень збагачення у довгостроковій перспективі може бути доведений до 20%.

    Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило підвищення Іраном рівня збагачення урану до 4,5%. У МАГАТЕ заявили, що не вважають небезпечним рівень збагачення урану до 5%.

    Речник іранського МЗС Аббас Муссаві зауважив, що Тегеран і далі готовий робити ставку на вирішення суперечок навколо ядерної угоди дипломатичним шляхом.

    «Вікно для дипломатії залишається відкритим», - сказав він.

    Нещодавно Іран офіційно заявив, що почне збагачення урану вище концентрації 3,67%, і попередив про подальшу відмову від положень міжнародної ядерної угоди через 60 днів.

    Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС «вкрай стурбований» тим, що Іран вирішив перевищити ліміт на збагачення урану, встановлений угодою 2015 року.

    США вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні минулого року. Відтоді відносини між Тегераном та Заходом усе більше погіршуються.

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