Іран перевищив ліміт і довів рівень збагачення урану до 4,5%



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У МАГАТЕ заявили, що не вважають небезпечним рівень збагачення урану до 5%

Рівень збагачення урану у довгостроковій перспективі може бути доведений Іраном до 20%

У понеділок, 8 липня, представник Організації атомної енергії Ірану Бехруз Камалванді повідомив про доведення Тегераном рівня збагачення урану до 4,5%, що перевищує ліміт, встановлений в угоді щодо ядерної програми 2015 року.

За його словами, іранські атомні об'єкти потребують для роботи показник збагачення урану від 1,1 до 4,5%, повідомляє DW.

«Тож показника нижче 5% поки що вистачатиме», - сказав Камалванді.

Водночас він дав зрозуміти, що рівень збагачення у довгостроковій перспективі може бути доведений до 20%.

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило підвищення Іраном рівня збагачення урану до 4,5%. У МАГАТЕ заявили, що не вважають небезпечним рівень збагачення урану до 5%.

Речник іранського МЗС Аббас Муссаві зауважив, що Тегеран і далі готовий робити ставку на вирішення суперечок навколо ядерної угоди дипломатичним шляхом.

«Вікно для дипломатії залишається відкритим», - сказав він.

Нещодавно Іран офіційно заявив, що почне збагачення урану вище концентрації 3,67%, і попередив про подальшу відмову від положень міжнародної ядерної угоди через 60 днів.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС «вкрай стурбований» тим, що Іран вирішив перевищити ліміт на збагачення урану, встановлений угодою 2015 року.

США вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні минулого року. Відтоді відносини між Тегераном та Заходом усе більше погіршуються.