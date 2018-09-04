Трамп поговорив з лідером Південної Кореї про перспективи діалогу з КНДР



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Дональд Трамп та Мун Чже Ін

Мун і Трамп говорили телефоном упродовж 50 хвилин

Президенти США Дональд Трамп і Південної Кореї Мун Чже Ін телефоном обговорили ситуацію на Корейському півострові, зокрема майбутній саміт між представниками Сеула і Пхеньяна.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на офіційне представництво південнокорейського лідера.

«Мун і Трамп говорили телефоном упродовж 50 хвилин у вівторок, за день до прибуття спеціальних посланців Муна у Пхеньян, щоб обговорити третій саміт, який відбудеться наприкінці цього місяця між ліберальним південнокорейським лідером та його північнокорейським колегою», - йдеться у повідомленні.

Президенти США і Південної Кореї погодились «вивчити ідею особистої зустрічі в рамках Генасамблеї ООН і провести поглиблені консультації щодо стратегій і способів співпраці з питань півострова».

Розмова відбулася напередодні візиту спеціального представника президента Південної Кореї Чон Ий Йона до КНДР. Очікується, що він обговорить у Пхеньяні низку питань, зокрема, конкретну дату проведення саміту Південної Кореї і КНДР, денуклеаризацію Корейського півострова і встановлення миру в регіоні.

Напередодні повідомлялося, що у Північній Кореї державні ЗМІ перестали писати про Кім Чен Ина.

Посадовці, що обіймають високі посади в уряді Південної Кореї та які готуються відвідати Пхеньян 5 вересня, наразі не мають певності щодо проведення зустрічі з главою КНДР.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що у нього «фантастичні» відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.