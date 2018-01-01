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    Трамп поскаржився, що «фейкові ЗМІ» не висвітлюють позитив у США

    «Так багато позитивних речей відбувається у США, а фейкові ЗМІ просто не висвітлюють їх», -заявив Трамп
    Президент США Дональд Трамп поскаржився на брак позитивних новин у засобах масової інформації і поклав провину за це на «фейкові ЗМІ». Про це Трамп написав у своєму Twitter. «Так багато позитивних речей відбувається у США, а фейкові ЗМІ просто не висвітлюють їх. Вони без кінця повторюють ті самі негативні історії! Не дивно, що
    • Сьогодні, 07:47
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    «Так багато позитивних речей відбувається у США, а фейкові ЗМІ просто не висвітлюють їх», -заявив Трамп

    Президент США Дональд Трамп поскаржився на брак позитивних новин у засобах масової інформації і поклав провину за це на «фейкові ЗМІ».

    Про це Трамп написав у своєму Twitter.

    «Так багато позитивних речей відбувається у США, а фейкові ЗМІ просто не висвітлюють їх. Вони без кінця повторюють ті самі негативні історії! Не дивно, що народ більше не довіряє ЗМІ, а їх підтримка серед населення перебуває на найнижчих рівнях за всю історію», – твітує Дональд Трамп.

    Нагадаємо, раніше Трамп побажав «друзям, ворогам і брехливим ЗМІ» щасливого Нового року.

    У листопада 2017 року американський президент заявив, що «брехливі ЗМІ» в США вийшли з-під контролю і завдають шкоди репутації країни.

    До слова, за версією британського тлумачного словника «Collins» фразою 2017 року стала комбінація слів, яку часто вживає Трамп, «fake news» - «фейкові», неправдиві новини.

    У Євросоюзі також запрацювала служба протидії фейковим новинам.

    Читайте також статтю: Фейкові новини. Дезінформація охопила світ і що з цим тепер робити

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