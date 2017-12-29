Трамп побажав «друзям, ворогам і брехливим ЗМІ» щасливого Нового року
- Сьогодні, 01:48
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За словами Трампа, 2018 рік буде прекрасним роком для Америки
Президент США Дональд Трамп привітав усіх американців, включно з «брехливими ЗМІ» з Новим роком.
Своє повідомлення Трамп розмістив у Twitter.
«Наша країна швидко стає все більш сильною і розвинутою, і я хочу побажати всім моїм друзям, прихильникам, ворогам, ненависникам і навіть абсолютно безчесним брехливим ЗМІ щасливого і здорового Нового року. 2018 рік буде прекрасним роком для Америки!» - написав президент США.
As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 грудня 2017 р.
Нагадаємо, що Трамп регулярно виступає з жорсткою критикою на адресу багатьох провідних ЗМІ.
У грудні американський президент заявив, що «брехливі ЗМІ» в США вийшли з-під контролю і завдають шкоди репутації країни.