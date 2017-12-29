  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп побажав «друзям, ворогам і брехливим ЗМІ» щасливого Нового року

    За словами Трампа, 2018 рік буде прекрасним роком для Америки
    Президент США Дональд Трамп привітав усіх американців, включно з «брехливими ЗМІ» з Новим роком. Своє повідомлення Трамп розмістив у Twitter. «Наша країна швидко стає все більш сильною і розвинутою, і я хочу побажати всім моїм друзям, прихильникам, ворогам, ненависникам і навіть абсолютно безчесним брехливим ЗМІ щасливого і
    • Сьогодні, 01:48
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    За словами Трампа, 2018 рік буде прекрасним роком для Америки

    Президент США Дональд Трамп привітав усіх американців, включно з «брехливими ЗМІ» з Новим роком.

    Своє повідомлення Трамп розмістив у Twitter.

    «Наша країна швидко стає все більш сильною і розвинутою, і я хочу побажати всім моїм друзям, прихильникам, ворогам, ненависникам і навіть абсолютно безчесним брехливим ЗМІ щасливого і здорового Нового року. 2018 рік буде прекрасним роком для Америки!» - написав президент США.

    Нагадаємо, що Трамп регулярно виступає з жорсткою критикою на адресу багатьох провідних ЗМІ.

    У грудні американський президент заявив, що «брехливі ЗМІ» в США вийшли з-під контролю і завдають шкоди репутації країни.

    Читайте також
    ЗМІ США Дональд Трамп новорічні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ