Трамп побажав «друзям, ворогам і брехливим ЗМІ» щасливого Нового року

За словами Трампа, 2018 рік буде прекрасним роком для Америки

Президент США Дональд Трамп привітав усіх американців, включно з «брехливими ЗМІ» з Новим роком.

Своє повідомлення Трамп розмістив у Twitter.

«Наша країна швидко стає все більш сильною і розвинутою, і я хочу побажати всім моїм друзям, прихильникам, ворогам, ненависникам і навіть абсолютно безчесним брехливим ЗМІ щасливого і здорового Нового року. 2018 рік буде прекрасним роком для Америки!» - написав президент США.

As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America!