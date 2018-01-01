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    Трамп виступив за заборону напівавтоматичної зброї після стрілянини у школі

    Під час стрілянини у флоридській школі загинули 17 людей
    Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав меморандум, в якому рекомендується оголосити поза законом напівавтоматичну зброю, схожу на ту, що була використана під час недавнього інциденту зі стріляниною в школі в Паркленді, штат Флорида. Про це повідомляє видання «Голос Америки». Американський президент повідомив про своє рішення
    • Сьогодні, 10:44
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    Під час стрілянини у флоридській школі загинули 17 людей

    Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав меморандум, в якому рекомендується оголосити поза законом напівавтоматичну зброю, схожу на ту, що була використана під час недавнього інциденту зі стріляниною в школі в Паркленді, штат Флорида. Про це повідомляє видання «Голос Америки».

    Американський президент повідомив про своє рішення під час церемонії вручення у вівторок 12 громадянам США Медалей доблесті – вищої нагороди за прояв мужності при забезпеченні громадської безпеки.

    Серед нагороджених – п'ять правоохоронців з Сан-Бернардіно, Каліфорнія, що в 2015 році перегородили шлях злочинцеві, який влаштував в робочому приміщенні стрілянину, в результаті якої загинули 14 людей.

    Нагадаємо, 14 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що загинули 17 людей.

    Також, Трамп прокоментував стрілянину.

    Пізніше повідомлялося, що підозрюваний у нападі на учнів школи у Флориді з вогнепальною зброєю 19-річний Ніколас Круз зізнався у скоєному.

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