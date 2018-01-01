Трамп заявив про свою розумову стабільність і назвав себе генієм

Трамп: Я пройшов шлях від бізнесмена до президента США

Президент США Дональд Трамп відповів на критику своїх розумових здібностей, що містяться книзі «Вогонь та лють: у Білому домі Дональда Трампа» Майкла Вулффа. Про це Трамп повідомив у Twitter. Трамп заявив, що автор книги «повний невдаха» і назвав книжку «нудною і неправдивою». За його словами, навпаки,



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Трамп: Я пройшов шлях від бізнесмена до президента США

Президент США Дональд Трамп відповів на критику своїх розумових здібностей, що містяться книзі «Вогонь та лють: у Білому домі Дональда Трампа» Майкла Вулффа. Про це Трамп повідомив у Twitter.

Трамп заявив, що автор книги «повний невдаха» і назвав книжку «нудною і неправдивою».

За його словами, навпаки, «розумова стабільність і справжній розум», — це його найголовніші активи протягом всього життя.

«Я пройшов шлях від дуже успішного бізнесмена, топ-зірки телебачення, до президента США (з першої спроби). Думаю, це можна назвати не просто «розум», а навіть «геній», і дуже стабільний геній»— наголосив Трамп.

Нагадаємо, у перший день продажу, п'ятницю, 5 січня, книга журналіста Майкла Вулффа «Вогонь та лють: у Білому домі Дональда Трампа» стала лідером продажів офлайн- та онлайн-книгарень США на тлі скандалу.

Видання, яке описує хаос та інтриги довкола президентства 71-річного магната, викликало обурення в адміністрації Трампа та широкі дебати у ЗМІ.

Вулфф раніше розповів, що працюючи над «Вогнем і люттю», він провів більше двохсот інтерв'ю. Журналіст також стверджує, що загальна безсистемність адміністрації вплинула і на те, як її співробітники спілкувалися з репортерами: наприклад, спочатку розповідали щось строго не під запис, а незабаром після цього - офіційно і під власним ім'ям. В результаті вийшла докладна - і суперечлива - хроніка першого року президентства Трампа.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон «ніколи не ставив під питання» психічне здоров'я президента Дональда Трампа.

Джерело: Громадське