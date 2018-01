Скандальна книга про Трампа надійшла в продаж

Планувалось, що книга надійде в продаж 9 січня

Книга журналіста Майкла Вулффа «Вогонь і лють: у Білому домі Трампа» надійшла в продаж 5 січня.

Автор книги підтвердив цю інформацію.

Планувалось, що книга надійде в продаж 9 січня.

«Поїхали. Ви можете купити книгу (і прочитати) завтра. Дякую вам, пане президенте», - написав Вуллф в своєму Twitter 4 січня.

