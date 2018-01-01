Скандальна книга про Трампа надійшла в продаж

Планувалось, що книга надійде в продаж 9 січня

Книга журналіста Майкла Вулффа «Вогонь і лють: у Білому домі Трампа» надійшла в продаж 5 січня. Автор книги підтвердив цю інформацію. Планувалось, що книга надійде в продаж 9 січня. «Поїхали. Ви можете купити книгу (і прочитати) завтра. Дякую вам, пане президенте», - написав Вуллф в своєму Twitter 4 січня. Here we



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Книга Майкла Вулффа «Вогонь і лють: у Білому домі Трампа»

Планувалось, що книга надійде в продаж 9 січня

Книга журналіста Майкла Вулффа «Вогонь і лють: у Білому домі Трампа» надійшла в продаж 5 січня.

Автор книги підтвердив цю інформацію.

Планувалось, що книга надійде в продаж 9 січня.

«Поїхали. Ви можете купити книгу (і прочитати) завтра. Дякую вам, пане президенте», - написав Вуллф в своєму Twitter 4 січня.

Here we go. You can buy it (and read it) tomorrow. Thank you, Mr. President. — Michael Wolff (@MichaelWolffNYC) 4 січня 2018 р.

Вулфф раніше розповів, що працюючи над «Полум'ям і люттю», він провів більше двохсот інтерв'ю. Журналіст також стверджує, що загальна безсистемність адміністрації вплинула і на те, як її співробітники спілкувалися з репортерами: наприклад, спочатку розповідали щось строго не під запис, а незабаром після цього - офіційно і під власним ім'ям. В результаті вийшла докладна - і суперечлива - хроніка першого року президентства Трампа.

Книга Майкла Вулффа «Вогонь і лють» вже встигла викликати значний ажіотаж до виходу в продаж після публікацій деяких її уривків у виданні The New York Magazine. Зокрема, автор розповідає про те, що Трамп не хотів перемоги на президентських виборах та був в неабиякому шоці після оголошення результатів виборів.

Також у книзі йдеться і про те, що Трамп був незадоволений власною церемонією інавгурації через зневажливе ставлення зірок першого рівня до цієї події.

Радники, підлеглі і друзі Трампа не поважають президента; багато з них в книзі прямо називають його «дурнем», «ідіотом» і «придурком». Вулфф наводить кілька епізодів, в яких Трамп і правда виглядає некомпетентним: наприклад, його колишній радник Сем Нанберг стверджує, що, коли він спробував пояснити шефу Конституцію США, той перестав слухати після четвертої поправки. В іншій сцені Трампу радять призначити главою адміністрації колишнього спікера Палати представників Джона Бонера - і Трамп не розуміє, про кого йде мова.

Джерелом витоків з адміністрації часто ставав сам Трамп: президент щовечора кілька годин розмовляв по телефону з друзями і знайомими і ділився з ними новинами і емоціями (наприклад, щодня телефонував Руперту Мердоку, який після однієї з розмов, поклавши трубку, назвав Трампа «ідіотом»). У багатьох із співрозмовників президента не було ніяких причин зберігати в таємниці те, що вони дізнавалися.

Не оминув автор і скандальної зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російськими юристами, дочки президента США Іванки Трамп з її чоловіком Джаредом Кушнером, які, за словами Вулффа, вже вирішили, що у разі висування у президенти США з них двох балотуватиметься саме Іванка.

У книзі також розповідається і за особисте життя, звички та інші факти про 45-го президента США. Зазначається, що адвокати Трампа навіть намагались заблокувати вихід цієї книги та направляли листи до видавництва з вимогою негайно зупинити і утриматися від будь-якої подальшої публікації, випуску або поширення книги.