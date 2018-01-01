Тіллерсон ніколи не сумнівався у психічному здоров'ї Трампа

Держсекретар Тіллерсон прокоментував книгу «Вогонь і шал» про адміністрацію президента Дональда Трампа

Державний секретар США Рекс Тіллерсон «ніколи не ставив під питання» психічне здоров'я президента Дональда Трампа. Про це він заявив у п'ятницю, 5 січня, у інтерв'ю CNN. Тіллерсон зробив цей коментар в контексті виходу книги «Вогонь і лють» (Fire and Fury: Inside the Trump White House), в якій автор Майкл Вулфф, серед



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Держсекретар Тіллерсон прокоментував книгу «Вогонь і шал» про адміністрацію президента Дональда Трампа

Державний секретар США Рекс Тіллерсон «ніколи не ставив під питання» психічне здоров'я президента Дональда Трампа. Про це він заявив у п'ятницю, 5 січня, у інтерв'ю CNN. Тіллерсон зробив цей коментар в контексті виходу книги «Вогонь і лють» (Fire and Fury: Inside the Trump White House), в якій автор Майкл Вулфф, серед іншого, пише, що в Білому домі практично всі посадовці вважають Трампа непридатним для своєї посади.

Тіллерсон також спростував твердження, нібито Трампу бракує концентрації і тому він покидає міжнародні зустрічі раніше запланованого часу.

«Я можу вам сказати, що (Трамп. - ред.) у всіх великих політичних темах прийняв правильні рішення», - цитує Тіллерсона інформагенція dpa.

Проте, згідно з давнішими повідомленнями ЗМІ, Тіллерсон сам називав Трампа «придурком», чого він не став спростовувати.

У перший день продажу, п'ятницю, 5 січня, книга журналіста Майкла Вулффа «Вогонь та лють: у Білому домі Дональда Трампа» стала лідером продажів офлайн- та онлайн-книгарень США на тлі скандалу.

Видання, яке описує хаос та інтриги довкола президентства 71-річного магната, викликало обурення в адміністрації Трампа та широкі дебати у ЗМІ.

Вулфф раніше розповів, що працюючи над «Вогнем і люттю», він провів більше двохсот інтерв'ю. Журналіст також стверджує, що загальна безсистемність адміністрації вплинула і на те, як її співробітники спілкувалися з репортерами: наприклад, спочатку розповідали щось строго не під запис, а незабаром після цього - офіційно і під власним ім'ям. В результаті вийшла докладна - і суперечлива - хроніка першого року президентства Трампа.

Джерело: Deutsche Welle