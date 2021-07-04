Трамп заявив, що йому вдалося ускладнити будівництво «Північного потоку-2»

«Я зупинив газопровід в Європу», — заявив Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп вважає, що йому вдалося серйозно ускладнити будівництво газопроводу «Північний потік-2», а чинна вашингтонська адміністрація на чолі з демократом Джо Байденом цього не робить.

З цим твердженням республіканець виступив на мітингу в штаті Флорида, — пише ТАРС.

«Байден скасував американський трубопровід Keystone XL. Чи можете ви в це повірити? І він схвалив російський трубопровід до Європи», — сказав він.

Зауважимо, що чинний американський лідер в січні розпорядився про скасування будівництва нафтопроводу Keystone XL з Канади в США.

«І кажуть, що Трамп не був достатньо жорстким стосовно Росії. Правда? Я зупинив їх трубопровід. Трубопровід був найголовнішим джерелом доходів для Росії. І я зупинив його. А цей хлопець негайно дав йому зелене світло», — вважає експрезидент США, — вважає Трамп. — Але це добре, а не погано. Це по-справжньому добре».

«Я зупинив газопровід в Європу«, — продовжив колишній глава держави, маючи на увазі санкції, введені його адміністрацією щодо проєкту газопроводу «Північний потік-2«.

Державний департамент дійсно наклав санкції на деякі російські кораблі і організації, що беруть участь в трубопроводі, але скасував їх щодо компанії Nord Stream 2, що будує газогін, всупереч думці республіканців і демократів, які виступають проти будівництва трубопроводу. Адміністрація Байдена заявила, що відмова від санкцій, проти яких виступає американський союзник Німеччина, відповідає інтересам національної безпеки США. Проєкт подвоїть постачання російського газу до Німеччини, минаючи Україну, економіка якої залежить від плати за газ, який проходить через країну.

Сенатор від Техасу Тед Круз був головним суперником Дональда Трампа на праймеріз 2016 року, однак згодом солідаризувався з сорок пʼятим президентом США у питанні санкцій проти «Північного потоку – 2».