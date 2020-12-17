У США заявили, що санкції повинні перешкодити запуску «Північного потоку-2»

«Північний потік-2» – газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1 200 км

Друга хвиля санкцій спрямована на операції щодо будівництва газопроводу, зачіпає процес сертифікації та страхові компанії

Сенатор Тед Круз від Республіканської партії розраховує, що нові санкції щодо проекту «Північний потік-2» найближчим часом вступлять в силу, а також вони зможуть перешкодити його реалізації.

За його словами, друга хвиля санкцій спрямована на операції щодо будівництва газопроводу, зачіпає процес сертифікації та страхові компанії.

Республіканець зазначив, що друга хвиля обмежувальних заходів була підготовлена «з хірургічною точністю» так, щоб не допустити завершення будівництва газопроводу.

Круз вказав, що це є «певним сигналом» для всіх міжнародних інвесторів.

«Цей проект, на мою думку, ніколи не буде запущений і по газопроводу ніколи не буде пущений газ», - сказав він.

Сенатор додав, що «друга хвиля санкцій» найближчим часом «буде підписана», так як вже пройшла схвалення обох палат Конгресу США.

Раніше ЗМІ писали, що обраний президентом Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво «Північного потоку-2», розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону.

«Північний потік-2» – газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1 200 км. Має геополітичне значення для РФ через те, що після його добудови Україна втратить статус головного транзитера російського газу до ЄС.

21 грудня 2019 року Дональд Трамп схвалив пакет санкцій проти російсько-німецького газопроводу Північний потік-2. Розчерк пера змусив західних підрядників згорнути будівництво практично готового об'єкта і зберіг за Україною статус транзитера російського газу. Для завершення будівництва необхідно прокласти 120 км труб, але РФ не зможе цього зробити без залучення західних технологій.

Раніше добудову газогону блокувала Данія, проте у жовтні 2020 року Копенгаген дав дозвіл на прокладання труб своїх у територіальних водах. Таким чином, головною перепоною для добудови Північного потоку-2 є санкції США від грудня 2019 року.