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Троє росіян готували теракт на військовому об’єкті – ФСБ

Надія Клочко
glavcom.ua
Троє росіян готували теракт на військовому об’єкті – ФСБ
ФСБ затримала трьох жителів російського Виборга
фото з відкритих джерел

ФСБ заявила, що запобігла теракту на одному з об’єктів Міноборони Росії

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що запобігла теракту на об'єкті Міноборони РФ у Ленінградській області країни, затримано трьох жителів російського міста Виборг. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на пресслужбу відомства.

За даними російської спецслужби, затримані збиралися підпалити адміністративну будівлю, яка належить військовому відомству. Наразі стосовно затриманих порушено справу про замах на теракт. Фігурантам загрожує до 20 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють можливих співучасників злочину.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що в  Москві посилюють кампанію з пошуку громадян РФ, які негативно ставляться до війни проти України. За даними української розвідки, особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням. 

Також повідомлялося, що Служба безпеки України запобігла планам ФСБ використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України. 

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Теги: росія теракт ФСБ

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