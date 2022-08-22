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ФСБ вже «знайшла» українку, яка начебто вбила Дугіну

Надія Клочко
glavcom.ua
ФСБ вже «знайшла» українку, яка начебто вбила Дугіну
Дар'я Дугіна загинула у ніч на 21 серпня внаслідок підриву її авто
фото: російські ЗМІ

За версію російського слідства, підозрювана вже за межами Росії

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що за вбивством Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, стоять українські спецслужби. Зокрема, спецслужба називає ім’я нібито виконавця злочину – громадянки України Наталії Вовк, 1979 року народження, пишуть російські ЗМІ.

Як заявляє ФСБ, Наталія Вовк нібито прибула до Росії 23 липня разом із дочкою Софією Шабан. Вони орендували квартиру в будинку, де мешкала в Москві Дугіна. Для стеження за дівчиною використовувався автомобіль Mini Cooper. На ньому тричі змінювали номери – використовували номерні знаки «ДНР», Казахстану та України.

У день злочину, як зазначають у ФСБ, Вовк та дочка приїхали на фестиваль «Традиція», а після керованого підриву 21 серпня поїхали через Псков до Естонії.

Як відомо, наразі експерти висловлюють припущення щодо можливих версій вбивства Дугіної. Зокрема, припускають, що вбивство доньки Дугіна спричинене внутрішніми розборками російських еліт, які заявляють про свої високі політичні амбіції. Також серед версій наступна: Кремль спеціально знищив Дар’ю Дугіну, щоб створити з неї ікону «спецоперації».

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Російська влада вимагає перевірити причетність українських спецслужб до убивства рашистської пропагандистки Дар’ї Дугіної. 

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення у вбивстві пропагандистки Дар’ї Дугіної на адресу України не мають під собою жодних реальних підстав

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство Дар'ї Дугіної взяла на себе так звана «Національна Республіканська Армія» – російська партизанська організація.

Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.

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Теги: росія ФСБ Дугін

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