Туреччина пригрозила ударом по силах лівійського генерала Хафтара



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Один із бійців бунтівного лівійського генерала Халіфа Хафтара

«Лівійська національна армія» утримує шістьох громадян Туреччини

Туреччина вимагає від підрозділів самопроголошеної «Лівійської національної армії» (ЛНА) на чолі із бунтівним генералом Халіфом Хафтаром негайно звільнити шістьох своїх громадян, яких утримують на сході Лівії.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на МЗС Туреччини.

«Затримання шістьох наших громадян незаконними силами ополченців, пов'язаних з генералом Хафтаром - це дія рівносильна бандитизму та піратству», - йдеться в повідомленні.

«Ми очікуємо негайного звільнення наших громадян. В іншому випадку сили Хафтара стануть законними цілями», - додали у МЗС.

Раніше повідомлялось, що генерал самопроголошеної «Лівійської національної армії» Хафтар заборонив турецьким літакам користуватися повітряним простором ЛНА, а тож наказав своїм бійцям знищувати турецькі об’єкти в Лівії.

Наказ Хафтара з’явився через декілька днів після поразки його сил у місті Гар’ян, яке ЛНА контролювала з квітня, але 26 червня воно перейшло під контроль визнаного уряду. Тоді лівійський генерал звинуватив Ердогана у наданні масштабної підтримки Уряду національної єдності.