Лівійський генерал наказав атакувати турецькі об’єкти в країні



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Бойові дії у Лівії

Генерал Халіфа Хафтар обурився через «грубе втручання» президента Туреччини Ердогана у внутрішні справи Лівії

Генерал самопроголошеної «Лівійської національної армії» (ЛНА) Халіфа Хафтар заборонив турецьким літакам користуватися повітряним простором ЛНА, а тож наказав своїм бійцям знищувати турецькі об’єкти в Лівії.

Про це повідомляє DW.

Хафтар звинуватив Туреччину у підтримці лівійського Уряду національної єдності, який визнає міжнародна спільнота.

«Офіцери та солдати (Туреччини - ред.) перебувають у Триполі, а їхні розвідувальні літаки не припиняють літати скрізь у небі Лівії. Відтепер всі турецькі кораблі та літаки вважаються ворожими цілями», - сказав речник ЛНА.

Представник самопроголошеної армії заявив, що такий крок з боку Хафтара - відповідь на «грубе втручання» президента Туреччини Реджепа Ердогана у внутрішні справи Лівії.

Після цієї заяви міжнародний аеропорт Беніна на сході Лівії вже оголосив про те, що не прийматиме рейси з Туреччини.

Наказ Хафтара з’явився через декілька днів після поразки його сил у місті Гар’ян, яке ЛНА контролювала з квітня, але 26 червня воно перейшло під контроль визнаного уряду. Тоді лівійський генерал звинуватив Ердогана у наданні масштабної підтримки Уряду національної єдності.