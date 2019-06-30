  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Лівійський генерал наказав атакувати турецькі об’єкти в країні

    • Розсилка
    Бойові дії у Лівії - Лівійський генерал наказав атакувати турецькі об’єкти в країні
    Бойові дії у Лівії

    Генерал Халіфа Хафтар обурився через «грубе втручання» президента Туреччини Ердогана у внутрішні справи Лівії

    Генерал самопроголошеної «Лівійської національної армії» (ЛНА) Халіфа Хафтар заборонив турецьким літакам користуватися повітряним простором ЛНА, а тож наказав своїм бійцям знищувати турецькі об’єкти в Лівії.

    Про це повідомляє DW.

    Хафтар звинуватив Туреччину у підтримці лівійського Уряду національної єдності, який визнає міжнародна спільнота.

    «Офіцери та солдати (Туреччини - ред.) перебувають у Триполі, а їхні розвідувальні літаки не припиняють літати скрізь у небі Лівії. Відтепер всі турецькі кораблі та літаки вважаються ворожими цілями», - сказав речник ЛНА.

    Представник самопроголошеної армії заявив, що такий крок з боку Хафтара - відповідь на «грубе втручання» президента Туреччини Реджепа Ердогана у внутрішні справи Лівії.

    Після цієї заяви міжнародний аеропорт Беніна на сході Лівії вже оголосив про те, що не прийматиме рейси з Туреччини.

    Наказ Хафтара з’явився через декілька днів після поразки його сил у місті Гар’ян, яке ЛНА контролювала з квітня, але 26 червня воно перейшло під контроль визнаного уряду. Тоді лівійський генерал звинуватив Ердогана у наданні масштабної підтримки Уряду національної єдності.

    Читайте також
    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган війна наказ військові Лівія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ