Туристів у Тунісі зобов’яжуть пред’явити негативний тест на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Туніс відкриє кордони з 27 червня

Туристів, які з 27 червня, прилетять на відпочинок до Тунісу, зобов’яжуть пред’явити негативний тест на коронавірус нового типу Covid-19.

В офісі Тунісу по туризму відзначили, що в'їзд для туристів буде відкрито з 27 червня.

Негативний тест на коронавірус повинен бути зроблений не пізніше, ніж за три доби до відвідування країни.

В Міністерстві інфраструктури повідомили, що рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України також забезпечує можливість перетину кордону іноземними громадянами.

Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.