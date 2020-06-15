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    У світі

    Туристів у Тунісі зобов’яжуть пред’явити негативний тест на коронавірус

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    Туристів у Тунісі зобов’яжуть пред’явити негативний тест на коронавірус

    Туніс відкриє кордони з 27 червня

    Туристів, які з 27 червня, прилетять на відпочинок до Тунісу, зобов’яжуть пред’явити негативний тест на коронавірус нового типу Covid-19.

    В офісі Тунісу по туризму відзначили, що в'їзд для туристів буде відкрито з 27 червня.

    Негативний тест на коронавірус повинен бути зроблений не пізніше, ніж за три доби до відвідування країни.

    В Міністерстві інфраструктури повідомили, що рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України  також  забезпечує  можливість перетину кордону іноземними громадянами.

    Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом.

    Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

    відпочинок Туніс коронавірус
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